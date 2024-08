“Dốc tiền” bao nuôi tiểu tam, tỷ phú sòng bài nhận kết đắng

Alvin Chau (Trâu Trác Hoa) là doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Macau, được mệnh danh "vua con" trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài, sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sân. Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ảnh: Sinchew Châu Trác Hoa vốn có vợ là Trần Tuệ Linh nhưng thói trăng hoa không cho phép ông an phận bên một người vợ. Danh sách người tình của tỷ phú sòng bài dài dằng dặc nhưng được bàn tán nhiều nhất là cuộc tình với mỹ nhân lai Mandy Lieu (Liêu Bích Lệ) - người mẫu mang 2 dòng máu Mỹ - Malaysia. Ảnh: Sina Dù biết Alvin đã có vợ, Liêu Bích Lệ vẫn từ bỏ nghiệp mẫu ở Hồng Kông để sang Anh tránh sự săn đuổi của truyền thông. Ảnh; Sina Suốt 5 năm ở bên người tình tỷ phú, Liêu Bích Lệ có với Alvin 3 người con. Tuy nhiên, ngày 30/10/2019, truyền thông xôn xao đưa tin tỷ phú Alvin Chau và Mandy Lieu đường ai nấy đi, cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng suốt 5 năm. Ảnh: Sina Khi chia tay, Châu Trác Hoa tặng cho Mandy Lieu 300 triệu tệ (hơn 1.050 tỷ đồng). Ngoài ra, Mandy còn nhận được quyền sở hữu một số công ty, biệt thự cao cấp cùng chi phí để mua bất động sản do "ông trùm casino" chuyển cho. Với số tài sản này, Mandy Lieu có thể sống xa hoa, giàu có với 3 đứa con riêng của Alvin Chau. Ảnh: On.cc Bên cạnh đó, Châu Trác Hoa còn có dàn người tình nổi tiếng showbiz như Lưu Lợi, Vương Tú Lâm, Phùng Tuyết Băng, Trang Đoan Nhi, Rina Matsuoka... Ảnh: Wgi8 Tuy nhiên, Châu Trác Hoa bất ngờ bị bắt vào tháng 11/2021 khi bị truy tố với 4 tội danh chính: tham gia vào nhóm tội phạm, cầm đầu nhóm tội phạm, rửa tiền và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp. Ảnh: Sina Tòa án Macau ngày 18/1/2023 kết án Châu Trác Hoa 18 năm tù về các tội danh bao gồm liên kết tội phạm, cờ bạc bất hợp pháp và lừa đảo. Ảnh: On Sau khi tỷ phú sòng bài đi tù, Mandy Lieu vẫn đăng ảnh lên mạng xã hội, cho thấy cuộc sống sung túc nơi điền trang ở Anh. Ảnh: Sina Năm 2022, thời điểm Châu Trác Hoa bắt đầu bị xét xử, Liêu Bích Lệ bất ngờ công khai mối quan hệ mới. Một số ý kiến cho rằng, người đẹp 39 tuổi muốn dứt tình với tỷ phú họ Châu và bảo vệ tài sản sau khi Châu Trác Hoa rơi vào vòng lao lý. Ảnh: Mm52

Alvin Chau (Trâu Trác Hoa) là doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Macau, được mệnh danh "vua con" trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài, sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sân. Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ảnh: Sinchew Châu Trác Hoa vốn có vợ là Trần Tuệ Linh nhưng thói trăng hoa không cho phép ông an phận bên một người vợ. Danh sách người tình của tỷ phú sòng bài dài dằng dặc nhưng được bàn tán nhiều nhất là cuộc tình với mỹ nhân lai Mandy Lieu (Liêu Bích Lệ) - người mẫu mang 2 dòng máu Mỹ - Malaysia. Ảnh: Sina Dù biết Alvin đã có vợ, Liêu Bích Lệ vẫn từ bỏ nghiệp mẫu ở Hồng Kông để sang Anh tránh sự săn đuổi của truyền thông. Ảnh; Sina Suốt 5 năm ở bên người tình tỷ phú, Liêu Bích Lệ có với Alvin 3 người con. Tuy nhiên, ngày 30/10/2019, truyền thông xôn xao đưa tin tỷ phú Alvin Chau và Mandy Lieu đường ai nấy đi, cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng suốt 5 năm. Ảnh: Sina Khi chia tay, Châu Trác Hoa tặng cho Mandy Lieu 300 triệu tệ (hơn 1.050 tỷ đồng). Ngoài ra, Mandy còn nhận được quyền sở hữu một số công ty, biệt thự cao cấp cùng chi phí để mua bất động sản do "ông trùm casino" chuyển cho. Với số tài sản này, Mandy Lieu có thể sống xa hoa, giàu có với 3 đứa con riêng của Alvin Chau. Ảnh: On.cc Bên cạnh đó, Châu Trác Hoa còn có dàn người tình nổi tiếng showbiz như Lưu Lợi, Vương Tú Lâm, Phùng Tuyết Băng, Trang Đoan Nhi, Rina Matsuoka... Ảnh: Wgi8 Tuy nhiên, Châu Trác Hoa bất ngờ bị bắt vào tháng 11/2021 khi bị truy tố với 4 tội danh chính: tham gia vào nhóm tội phạm, cầm đầu nhóm tội phạm, rửa tiền và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp. Ảnh: Sina Tòa án Macau ngày 18/1/2023 kết án Châu Trác Hoa 18 năm tù về các tội danh bao gồm liên kết tội phạm, cờ bạc bất hợp pháp và lừa đảo. Ảnh: On Sau khi tỷ phú sòng bài đi tù , Mandy Lieu vẫn đăng ảnh lên mạng xã hội, cho thấy cuộc sống sung túc nơi điền trang ở Anh. Ảnh: Sina Năm 2022, thời điểm Châu Trác Hoa bắt đầu bị xét xử, Liêu Bích Lệ bất ngờ công khai mối quan hệ mới. Một số ý kiến cho rằng, người đẹp 39 tuổi muốn dứt tình với tỷ phú họ Châu và bảo vệ tài sản sau khi Châu Trác Hoa rơi vào vòng lao lý. Ảnh: Mm52