Độ giàu có của tỷ phú cưới vợ lần 5 ở tuổi 93

Mới đây, tỷ phú người Australia Rupert Murdoch đã tổ chức đám cưới lần thứ 5 ở tuổi 93, với bà Elena Zhukova, trẻ hơn ông 26 tuổi. Ảnh: Thesun Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại vườn nho trong khu bất động sản của ông Murdoch ở Ben-Air, California. Ảnh: TheSun Rupert Murdoch là tỷ phú người Mỹ gốc Australia. Ông được biết với những tờ báo và đài truyền hình nổi tiếng như Wall Street Journal, New York Post và Fox News (Mỹ), The Sun và The Times (Anh) hay Herald Sun (Australia). Đế chế truyền thông của ông ngày càng lớn mạnh khổng lồ, vươn rộng khắp thế giới. Ảnh: Getty Trước khi kết hôn với người vợ thứ 5, tỷ phú Rupert Murdoch nổi tiếng đào hoa, từng ly hôn 4 vợ và có 6 con. Ảnh: TheSun Ông Murdoch và vợ đầu Patricia Bookern có một con gái nhưng tình cảm cha con không mặn mà, theo truyền thông Australia. Tỷ phú 93 tuổi và vợ thứ hai là cựu phóng viên Anna Torv gắn bó từ 1967 đến 1999 và có ba con. Ảnh: The Guardian Hai tuần sau khi chia tay người vợ thứ hai năm 1999, ông Rupert Murdoch, khi đó đã 68 tuổi, kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Wendi Deng. Vợ chồng tỷ phú Australia có hai con gái trước khi họ ly dị năm 2013. Ảnh: BI Từ 2016 đến 2022, ông Murdoch chung sống với người vợ thứ tư là cựu mẫu Jerry Hall nhưng không có con chung. Ảnh: BBC Bloomberg ước tính tỷ phú Murdoch sở hữu khối tài sản ròng trị giá 9,77 tỷ USD. Hồi tháng 11 năm ngoái, tỷ phú 93 tuổi tuyên bố từ bỏ quyền lãnh đạo Fox Corporation và News Corp, giao lại quyền quản lý cho con trai Lachlan. Ảnh: BI Dù vậy, ông Murdoch nói ông vẫn giữ vai trò quan trọng trong hai tập đoàn và giữ chức chủ tịch danh dự. Fox Corporation và News Corp sở hữu Wall Street Journal, New York Post và Fox News. Ảnh: BI Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch sở hữu nhiều bất động sản, du thuyền và cả máy bay cá nhân. Trong đó có một chiếc máy bay cá nhân Gulfstream G65 trị giá 84 triệu USD. Ảnh: AFR Năm 2013, Rupert Murdoch chi 28,8 triệu USD mua một dinh thự 750m2 tại khu nhà giàu Bel Air, Los Angeles, California. Ảnh: Architectural Digest Năm 2016, Murdoch tậu du thuyền và đặt tên là Rosehearty, theo tên ngôi làng nơi tổ tiên ông sinh sống ở Scotland. Ảnh: BI

