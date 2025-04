Tận thấy loại gỗ quý được định giá hơn 2 tỷ đồng/kg

Gỗ trầm hương được mệnh danh là "gỗ của các vị thần" bởi nó không chỉ mang lại những lợi ích về mặt đời sống, mà còn tác dụng ở khía cạnh phong thủy, tâm linh. Ảnh minh họa Không giống như các loại gỗ thông thường, trầm hương không có sẵn. Nó là kết quả của một quá trình kỳ diệu kéo dài hàng chục năm. Ảnh minh họa Gỗ trầm hương thực chất được tạo ra từ cây dó bầu. Loại cây này sinh trưởng chủ yếu ở các khu rừng nguyên sinh, và vùng nhiệt đới như Đông Nam Á. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, cây dó bầu được ghi nhận phát triển tại khu vực miền Trung và miền Nam. Ảnh: Trầm hương xứ Quảng Khi cây dó bầu bị tổn thương do va đập, côn trùng đục khoét hay sét đánh, cây tiết ra một loại nhựa thơm để hàn gắn vết thương. Trải qua thời gian dài, dưới tác động của môi trường và vi sinh vật, lớp nhựa ấy dần chuyển hóa, thấm sâu vào thớ gỗ, hình thành nên trầm. Ảnh: Internet Do sự hình thành ngẫu nhiên và hiếm gặp, không phải cây dó bầu nào cũng có trầm. Trong hàng trăm, hàng ngàn cây, may ra chỉ có một cây cho ra được trầm hương chất lượng. Ảnh minh họa Gỗ trầm hương cứng và nặng, thường màu nâu hoặc sọc (chỉ) nâu đen. Cây dó bầu càng lâu năm thì màu sẽ càng nhạt nhưng chất lượng trầm càng tốt. Ảnh minh họaGỗ trầm hương tự nhiên có thể chia thành 3 loại chính dựa vào chất lượng tinh dầu, bao gồm: Kỳ nam, trầm hương, trầm tốc. Trong đó, kỳ nam là trầm hương có phẩm cấp cao nhất, cho nhiều dầu, nhẹ, mềm và dẻo. Ảnh minh họa Do trầm hương quá quý, nạn khai thác tràn lan khiến cây dó bầu dần cạn kiệt ngoài tự nhiên. Ảnh: Văn hóa trầm hương Hiện nay, giá của gỗ trầm hương rất đắt. Theo Business Insider, trầm hương loại một giá lên tới 100.000 USD/kg (khoảng 2,3 tỷ VND). Tinh dầu trầm hương ở khoảng 9000 USD/ lít (khoảng 220 triệu đồng). Ảnh: Internet Trầm hương được thương mại hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu phục vụ cho mục đức cải thiện sức khỏe con người như dầu trầm, bột trầm, nhang trầm,... Trong đó, trầm hương dạng miếng là sản phẩm được giao dịch hàng đầu trên toàn cầu. Ảnh: Internet

