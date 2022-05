Độ giàu có của đất nước cứ 3 người thì có 1 triệu phú

Nằm lọt thỏm trong lòng nước Pháp và bao quanh là vùng biển Địa Trung Hải, Monaco là một quốc gia độc lập với diện tích nhỏ thứ hai thế giới. Tuy nhiên, mật độ dân số tại Monaco lại thuộc hàng cao nhất. Đây cũng là nước giàu nhì hành tinh nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người. Đáng chú ý, Monaco là vùng đất của triệu phú, tỷ phú khi có tới 32% dân số là triệu phú trở lên. Tỷ lệ này tương đương với việc cứ 3 công dân Monaco thì 1 người là triệu phú, hoặc tỷ phú.Giá nhà tại Monaco trung bình khoảng 4.560 USD mỗi feet vuông (tương đương hơn 100 triệu đồng), cao hơn cả những thành phố xa hoa nhất như New York và Hong Kong (Trung Quốc). Để sở hữu một căn hộ một phòng ngủ ở Monaco, người mua phải trả ít nhất 1,6 triệu USD (khoảng 37 tỷ đồng). Trong khi đó, giá nhà dưới mặt đất đắt hơn nhiều - tối thiểu phải 5 triệu USD (khoảng 116 tỷ đồng). Monaco tự tin tuyên bố là khu vực có an ninh tốt nhất thế giới khi tỷ lệ cảnh sát đạt 1/100 công dân. Toàn bộ quốc gia đều có hệ thống camera an ninh 24/7. Monaco cũng là đất nước có số lượng du thuyền lớn nhất Châu Âu. Thời điểm đông nhất, cảng Port Hercule có 20 chiếc du thuyền hạng sang cùng đậu bến với mức chi phí 2.000 USD/ngày (hơn 46 tỷ đồng). Monaco sở hữu con phố đắt nhất hành tinh. Năm 2008, Wealth Bulletin khẳng định Avenue Princesse Grace nằm giữa trung tâm đất nước là con phố đắt nhất hành tinh với giá trung bình là 17.750 USD mỗi feet vuông (khoảng 412 triệu đồng). Nguồn ảnh: Getty Video: Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn và chuyện chia tài sản. Nguồn: VTV24

Nằm lọt thỏm trong lòng nước Pháp và bao quanh là vùng biển Địa Trung Hải, Monaco là một quốc gia độc lập với diện tích nhỏ thứ hai thế giới. Tuy nhiên, mật độ dân số tại Monaco lại thuộc hàng cao nhất. Đây cũng là nước giàu nhì hành tinh nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người. Đáng chú ý, Monaco là vùng đất của triệu phú, tỷ phú khi có tới 32% dân số là triệu phú trở lên. Tỷ lệ này tương đương với việc cứ 3 công dân Monaco thì 1 người là triệu phú, hoặc tỷ phú. Giá nhà tại Monaco trung bình khoảng 4.560 USD mỗi feet vuông (tương đương hơn 100 triệu đồng), cao hơn cả những thành phố xa hoa nhất như New York và Hong Kong (Trung Quốc). Để sở hữu một căn hộ một phòng ngủ ở Monaco, người mua phải trả ít nhất 1,6 triệu USD (khoảng 37 tỷ đồng). Trong khi đó, giá nhà dưới mặt đất đắt hơn nhiều - tối thiểu phải 5 triệu USD (khoảng 116 tỷ đồng). Monaco tự tin tuyên bố là khu vực có an ninh tốt nhất thế giới khi tỷ lệ cảnh sát đạt 1/100 công dân. Toàn bộ quốc gia đều có hệ thống camera an ninh 24/7. Monaco cũng là đất nước có số lượng du thuyền lớn nhất Châu Âu. Thời điểm đông nhất, cảng Port Hercule có 20 chiếc du thuyền hạng sang cùng đậu bến với mức chi phí 2.000 USD/ngày (hơn 46 tỷ đồng). Monaco sở hữu con phố đắt nhất hành tinh. Năm 2008, Wealth Bulletin khẳng định Avenue Princesse Grace nằm giữa trung tâm đất nước là con phố đắt nhất hành tinh với giá trung bình là 17.750 USD mỗi feet vuông (khoảng 412 triệu đồng). Nguồn ảnh: Getty Video: Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn và chuyện chia tài sản. Nguồn: VTV24