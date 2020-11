"Đọ" biệt thự có bể cá Koi tiền tỷ của đại gia Việt

Anh Dương Văn Chương tên thường gọi là Chương Tailor) nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh là một đại gia “chịu chơi” khi chi hàng chục tỷ đồng cho thú vui thượng lưu của mình. Ảnh: Giadinhnet. Trong căn biệt thự phong cách tân cổ điển ở Cửa Bắc (Hà Nội), anh Chương thiết kế một bể cá Koi ở tầng 6. Bể cá rộng 6m2, không trang trí nhiều tiểu cảnh nhưng có giá trị lên tới chục tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Bể cá Koi gồm 25 con có kích thước trung bình khoảng 50 cm với nhiều dòng cá Koi khác nhau quy tụ trong cùng 1 bể cá như: Kohaku có 2 màu đặc trưng trắng đỏ; Hi Utsuri (đỏ - đen); Hariwake (trắng – vàng, có vây kim loại sáng bóng); Ginshiro (dòng kim loại trắng – đen)…Ảnh: Dân Việt Cách đây không lâu, hình ảnh căn biệt thự vườn tại thành phố Nam Định được rao bán trên loạt nhóm bất động sản Facebook với giá 20 tỷ đồng nhận được sự quan tâm của không ít người. Ảnh: Baodansinh. Theo người đăng tải thông tin, biệt thự rộng 800 m2, nằm trong khu vườn 1.200 m2, toàn bộ diện tích khu biệt thự vườn là 2.000m2. Ảnh: Khắc Thành. Trong khuôn viên biệt thự có sân vườn rộng với nhiều tiểu cảnh, cây xanh và hồ cá. Ảnh: Khắc Thành. Nằm ở ngoại thành Hà Nội, ngôi nhà vườn rộng 2.600 m2 của gia đình anh T.K (32 tuổi) nổi bật với kiến trúc bề thế và khoảng sân vườn ngập tràn cây xanh. Ảnh: Dân Việt. Coi trọng yếu tố phong thủy nên gia chủ xây dựng hồ cá Koi lớn trong sân vườn. Ảnh: Dân Việt. Hồ cá 50 m3, ở giữa có chum đá, ống nước phun lên tượng trưng cho phúc lộc lúc nào cũng dồi dào. Ảnh: Dân Việt.Biệt thự nhà vườn có tên là AM House được xây dựng trên khu đất rộng 3.500 m2 ở Cần Giuộc (Long An), thuộc sở hữu của một giám đốc Marketing một tập đoàn lớn, hiện sống tại một chung cư ở Quận 7 (TP. HCM). Ảnh: Hiroyuki Oki. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong nhà là hồ cá Koi thiết kế nằm sát sàn,ôm hết hai mặt ngôi nhà để mọi không gian từ phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn… đều hướng ra hồ. Ảnh: Hiroyuki Oki. Video: TP. Hồ Chí Minh chậm phân loại biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Anh Dương Văn Chương tên thường gọi là Chương Tailor) nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh là một đại gia “chịu chơi” khi chi hàng chục tỷ đồng cho thú vui thượng lưu của mình. Ảnh: Giadinhnet. Trong căn biệt thự phong cách tân cổ điển ở Cửa Bắc (Hà Nội), anh Chương thiết kế một bể cá Koi ở tầng 6. Bể cá rộng 6m2, không trang trí nhiều tiểu cảnh nhưng có giá trị lên tới chục tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Bể cá Koi gồm 25 con có kích thước trung bình khoảng 50 cm với nhiều dòng cá Koi khác nhau quy tụ trong cùng 1 bể cá như: Kohaku có 2 màu đặc trưng trắng đỏ; Hi Utsuri (đỏ - đen); Hariwake (trắng – vàng, có vây kim loại sáng bóng); Ginshiro (dòng kim loại trắng – đen)…Ảnh: Dân Việt Cách đây không lâu, hình ảnh căn biệt thự vườn tại thành phố Nam Định được rao bán trên loạt nhóm bất động sản Facebook với giá 20 tỷ đồng nhận được sự quan tâm của không ít người. Ảnh: Baodansinh. Theo người đăng tải thông tin, biệt thự rộng 800 m2, nằm trong khu vườn 1.200 m2, toàn bộ diện tích khu biệt thự vườn là 2.000m2. Ảnh: Khắc Thành. Trong khuôn viên biệt thự có sân vườn rộng với nhiều tiểu cảnh, cây xanh và hồ cá. Ảnh: Khắc Thành. Nằm ở ngoại thành Hà Nội, ngôi nhà vườn rộng 2.600 m2 của gia đình anh T.K (32 tuổi) nổi bật với kiến trúc bề thế và khoảng sân vườn ngập tràn cây xanh. Ảnh: Dân Việt. Coi trọng yếu tố phong thủy nên gia chủ xây dựng hồ cá Koi lớn trong sân vườn. Ảnh: Dân Việt. Hồ cá 50 m3, ở giữa có chum đá, ống nước phun lên tượng trưng cho phúc lộc lúc nào cũng dồi dào. Ảnh: Dân Việt. Biệt thự nhà vườn có tên là AM House được xây dựng trên khu đất rộng 3.500 m2 ở Cần Giuộc (Long An), thuộc sở hữu của một giám đốc Marketing một tập đoàn lớn, hiện sống tại một chung cư ở Quận 7 (TP. HCM). Ảnh: Hiroyuki Oki. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong nhà là hồ cá Koi thiết kế nằm sát sàn,ôm hết hai mặt ngôi nhà để mọi không gian từ phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn… đều hướng ra hồ. Ảnh: Hiroyuki Oki. Video: TP. Hồ Chí Minh chậm phân loại biệt thự cổ. Nguồn: VTV24