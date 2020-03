Cách phân biệt 9 loại rau củ hay ăn nhất, tránh mua phải hàng Trung Quốc

Cà chua là một trong số nhiều loại rau củ Trung Quốc bán tràn lan tại các chợ ở Việt Nam. Điểm dễ phân biệt nhất là cà chua Việt hình thuôn nhỏ bầu dục, nhiều quả có núm nhỏ, nhọn hoặc cà chua sẽ có hình tròn dẹt, méo mó; vỏ bên ngoài không bóng đẹp. Trong khi đó, cà chua Trung Quốc thường có hình tròn, vỏ bóng, căng mịn trông rất bắt mắt; do được bón thuốc tăng trưởng nên thường cà chua quả sẽ rất to, đều nhau thường không có cuống. Cà rốt Việt Nam thường nhỏ, có cuống, rễ nhỏ li ti trên thân, củ màu hồng nhạt ngả sang vàng. Cà rốt Trung Quốc bóng loáng, củ đều, to không có cuống hay đầu thường đen do để lâu. Hành tây Việt thường có màu vàng trắng, phần ruột trắng ngần, thường có lớp vỏ mỏng, không có độ bóng, hơi sần, khô ráp. Còn hành tây Trung Quốc vỏ màu vàng thẫm, sáng bóng, kích thước to và dài. Bên trong có màu trắng hơi ngả sang màu xanh, đẫm nước. Cải thảo Việt Nam có bắp thon dài, đầu búp thường xoăn và hình thức không bắt mắt bằng cải thảo Trung Quốc. Cải thảo Trung Quốc tròn trịa hơn, đầu búp uốn vào và không xoăn. Tỏi Trung Quốc củ rất to, vỏ ngoài màu trắng hơi vàng, dễ bóc. Trái lại tỏi Việt thường củ nhỏ, nhiều tép, tép nhỏ vỏ ngoài màu trắng hoặc nâu tím, khó bóc. Gừng Việt Nam vỏ xỉn màu, nhiều rễ và nốt sần sùi, bẻ đôi củ sẽ thấy có đường gân bên trong, có vị thơm đậm, cay nồng. Trong khi gừng Trung Quốc củ to, tròn, da trơn láng, mịn màng, thân mọng nước, rất ít gân, xơ. Hành khô Việt thường có vài tép trên một củ, thơm, lớp vỏ dày còn hành khô Trung Quốc củ to, thường chỉ có 1 tép, màu đỏ nhạt, không thơm, vỏ mỏng. Nếu như khoai tây Trung Quốc có kích thước đồng đều, vỏ dày, trên vỏ có các chấm li ti, mắt củ to thì khoai tây Đà Lạt ít đồng đều, vỏ mỏng nên dễ bị trầy.Súp lơ Trung Quốc bông nhỏ, cuống ngắn, có màu xanh đậm hơn còn súp lơ Việt bông to, cuống dài và có màu xanh nhạt. Búp lơ Trung Quốc đều nhau, mịn trong khi hoa lơ Việt ít đồng đều, có sự sần sùi. Nguồn ảnh: Internet. Video: Cẩn trọng với mận Trung Quốc. Nguồn: VTC14.

