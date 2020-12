Dinh thự gỗ bạc tỷ gây xôn xao của đại gia Việt

Vài năm về trước, nhiều người không khỏi choáng ngợp khi xem hình ảnh về căn nhà gỗ lim có giá hơn 200 tỷ ở Điện Biên. Ảnh: Tiền phong. Ngôi nhà được xây dựng từ hơn 500 m3 gỗ lim nguyên khối với tổng diện tích gần 500 m2, gồm có 7 gian gỗ lim có chiều cao 11 mét. Ảnh: Tiền phong. 16 cột cái bằng gỗ lim nguyên khối có đuờng kính 45 cm. Ảnh: Tiền phong. Căn nhà được xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam về nhà sàn bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Tiền phong. Ông Lê Đình Cường (Nghệ An) được biết đến với căn nhà gỗ như biệt phủ ở xóm 3, xã Nghi Phú (TP. Vinh). Ảnh: Zing. Trên diện tích 4.000m2, biệt phủ của đại gia xứ Nghệ được làm toàn bằng gỗ quý như: đinh hương, giáng hương, cẩm lai...Ảnh: VietNamNet. Ngôi nhà xây dựng trong 5 năm, bắt đầu từ 2004 với lượng gỗ khoảng 2.000 m3, với số lượng gỗ khoảng 2.000m3, chủ yếu mua từ Lào về để phục vụ việc xây dựng. Ảnh: Vietnamnet. Nằm cạnh QL48, đoạn qua xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), ngôi mô phỏng theo phong cách nhà sàn của vợ chồng anh Hiền - Hường thu hút sự chú ý của người qua đường bởi làm hoàn toàn bằng gỗ quý. Ảnh: Người đưa tin. Chủ nhân không tiết lộ tổng chi phí cho việc xây dựng, nhưng theo một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh lâm sản, để làm được ngôi nhà này (tiền đất, gỗ, công thợ, nội thất ...) phải gần 100 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin. Cột nhà bằng gỗ quý, to bằng gần một người ôm. Ảnh: Người đưa tin. Cầu thang gỗ thiết kế tinh xảo. Ảnh: Người đưa tin. Video: Giải pháp nào cho nhà siêu mỏng, siêu méo. Nguồn: Tin Tức VTV24

