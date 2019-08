Điểm mặt các nghĩa trang 5 sao giá đất “chát”... đại gia Việt “ham hố”

Một trong những tên tuổi mới nổi lên gần đây, trong số các công trình nghĩa trang, có thể kể tới là: dự án Hoa viên Bình An (nằm trên địa bàn xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ), diện tích 100ha. Theo thông tin phía do dự án quảng bá, đây là khu nghĩa trang cao cấp với nhiều công trình tâm linh, như: chùa, tượng phật, đền trình, công viên... và được tích hợp hệ thống xử lý khí, nước thải cho các huyệt mộ.

Dự án nghĩa trang Hoa viên Bình An có nhiều công trình tâm linh quy mô: chùa, tượng phật, đền trình, công viên... Đi cùng với "đẳng cấp", giá một phần mộ tại đây cũng không rẻ chút nào. Đơn vị dự án giao bán công khai, với giá từ 57 triệu đồng – 128 triệu đồng/huyệt mộ, với diện tích từ 6m² – 8,64m². Riêng khu mộ gia tộc, với diện tích từ 32m² – 112m², có giá bán từ 292 triệu đồng – 2,16 tỷ đồng/lô, mức giá này đã bao gồm phí bảo quản và chăm sóc mộ phần trong suốt 50 năm.

Kế đến, phải kể tới tên tuổi của Sala Garden. Dự án nghĩa trang này được quy hoạch tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khu hoa viên nghĩa trang Sala Garden cũng được quảng cáo xây dựng theo "tiêu chuẩn 5 sao" và bắt đầu đưa vào sử dụng từ giữa năm 2019.

Dự án nghĩa trang Sala Garden được chủ đầu tư quảng cáo xây dựng theo "tiêu chuẩn 5 sao".

Bên trong Sala Garden, các phần mộ đều được thiết kế thống nhất, theo chuẩn chung đồng đều, với diện tích 4,05m² (chiều dài và rộng tương ứng: 1,5m x 2,7m). Giá một huyệt mộ ở đây giao động từ 58 triệu đồng – 110 triệu đồng. Riêng khu mộ gia tộc, với khuôn viên có diện tích từ 48m² – 295m² được giao bán với giá từ 970 triệu đồng – hơn 6 tỷ đồng. Mức phí trên chưa bao gồm VAT và phí quản lý, duy trì.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn đang trong quá trình giao động lớn, do dự án đang được triển khai và vẫn được dân đầu cơ bất động sản mua bán qua tay trước giai đoạn khánh thành và đi vào hoạt động.

Theo lời một tư vấn bán hàng của dự án Sala Garden, nếu khách hàng xuống tiền đầu tư ngay trong giai đoạn đang xây dựng, mức chênh lệch giá có thể lên tới 100% - 200%/năm. Một khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, mức lợi nhuận đầu tư cũng vẫn có thể duy trì khoảng 20%/năm.

Theo tìm hiểu, cả 2 dự án nghĩa trang tại Đồng Nai đều không ký hợp đồng mua bán với khách hàng, mà chỉ ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thực tế, thì sẽ phải ký tiếp hợp đồng sở hữu phần mộ (tại dự án Sala Garden) hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nghĩa trang (tại Hoa viên Bình An). Hiện tại, chủ đầu tư tạm thời nắm toàn sổ đỏ của khu đất. Sau khi thỏa thuận và ký hợp đồng sử dụng thực tế, chủ đầu tư mới cung cấp giấy tờ về vị trí của khu mộ cho khách hàng.