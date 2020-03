Điểm danh loạt khách sạn ở Hà Nội, Huế, Quảng Ninh.. bị phong tỏa vì Covid-19

Chiều 8/3,Wyndham và Thái Sơn ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là khách sạn bị phong tỏa do Covid-19. Đây là nơi lưu trú của du khách nước ngoài nhiễm Covid-19. Khách sạn Wyndham tọa lạc tại khu 1 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long). Ảnh: Wyndham. Wyndham là khách sạn 5 sao, có hồ bơi ngoài trời cho khách thư giãn, 2 nhà hàng ngay trong khuôn viên, 2 quán bar, và trung tâm thể dục. Ảnh: Booking. Khách sạn Wyndham là nơi nữ du khách quốc tịch Ireland thuê phòng nghỉ từ ngày 2 đến 7/3. Người này đi cùng chuyến bay VN0054 với "bệnh nhân 17" từ Anh về Việt Nam và có kết quả dương tính với Covid-19. Ảnh: Booking. Trong khi đó, khách sạn Thái Sơn (thuộc khu đô thị Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy) là nơi cách ly tập trung nhóm du khách nước ngoài đi chuyến bay VN0054. Ảnh: Thaisonceramic. Khách sạn bao gồm 140 phòng, từ trên ban công có thể ngắm mặt nước êm đềm của Vịnh Hạ Long. Bên trong khách sạn được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế của khách sạn hạng sang. Ảnh: Thaisonceramic. Sáng 9/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tổ chức phong tỏa khách sạn Moonlight ở đường Phạm Ngũ Lão và nhà hàng Elegant đường Võ Thị Sáu, TP Huế. Đây là nơi mà nữ du khách quốc tịch Anh (SN 1954) nhiễm Covid-19 (trường hợp thứ 30 của Việt Nam) có ghé đến. Ảnh: Cand. Khách sạn Moonlight được khai trương từ ngày 15/4/2013 có hồ bơi trong nhà riêng, các phòng trang trí nội thất hiện đại. Ảnh: Moonlight. Tại Hà Nội, sáng 9/3, khách sạn Metropole cũng đã tạm dừng hoạt động do 2 du khách từng lưu trú ở đây được phát hiện dương tính với Covid-19. Ảnh: Saostar. Metropole Hanoi có 364 phòng được bài trí trang nhã, mang nét duyên dáng của kiến trúc Pháp cổ xen lẫn những họa tiết phương Đông lịch lãm. Ảnh: Booking. Khách sạn chia làm 2 khu gồm khu Metropole cổ và khu Metropole mới. Ảnh: Booking. Nội thất được trang trí theo phong cách cổ điển mà sang trọng. Ảnh: Booking. Trước đó, Ninh Bình cũng đã cách ly khẩn cấp 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người do liên quan đến nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17. Đó là khách sạn Hidden Charm (khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) và khách sạn Banana Tree (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: ivivu. Video: Khai báo y tế toàn dân từ 10/3. Nguồn: VTC14.

