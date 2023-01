Dậy từ 3h sáng để xếp hàng mua vàng ngày Vía Thần Tài

Sáng sớm 31/1, khi trời còn tối phía truớc các cửa hàng vàng, trang sức tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã có nhiều người dân tới xếp hàng để mua vàng cầu may trong ngày Vía Thần Tài. Theo ghi nhận của phóng viên dù thời tiết khá lạnh nhưng vào khoảng 5h sáng 31/1 đã có nhiều người tới đợi mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (số 15 Trần Nhân Tông). Một trong những người đến sớm nhất là ông Tô Hòa Bình (68 tuổi, Đống Đa). Ông Bình cho biết, ông đã mua vàng cầu may trong ngày Vía Thần Tài trong nhiều năm qua, hôm nay ông phải dậy dậy từ 3h sáng để tới. Cũng với mong muốn mua vàng cầu may trong ngày Vía Thần Tài, chị Nguyễn Thị Hảo (Khoái Châu, Hưng Yên) cũng đã tới đây từ 5h sáng. Chị Hảo cho biết, chị khá bất ngờ vì năm nay lượng khách tới mua vàng ít hơn mọi năm. "Năm nay vì thời tiết đẹp lên tôi đi muộn hơn mọi năm, tôi hơi bất ngờ vì năm nay mọi người không tập trung đông như mọi khi", chị Hảo cho biết và chia sẻ năm nay chị chỉ mua khoảng 2-3 chỉ vàng. Nhiều người dân đặc biệt là những người làm kinh doanh quan niệm mua vàng trong ngày Vía Thần Tài (10/10) sẽ đem lại may mắn và tài lộc trong cả năm. Chính vì nhu cầu mua lấy may nên đa số không quan tâm tới giá cả. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Loan (45 tuổi, quận Ba Đình) cho biết, sỏ dĩ chị đi sớm mua vàng vì để về kịp làm lễ cúng Thần Tài. Chị Loan chia sẻ giờ cúng Thần Tài tốt nhất là từ 7h -9h sáng. Một trong những khách hàng mua được vàng sớm nhất tại khu vực phố Trần Nhân Tông là anh Đào Việt Dương (Hai Bà Trưng). Dậy từ 5h30 sáng và 6h anh Dương đã mua được vàng từ cửa hàng PNJ trên phố Trần Nhân Tông.

