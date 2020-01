Đầu năm mới nên mua gì để cả năm nay mắn, sung túc no đủ?

Mua đồ cầu may mắn, tài lộc là việc làm được hầu hết mọi người quan tâm trong ngày đầu năm mới. Đầu năm mua muối là phong tục có từ lâu đời của người dân Việt Nam. Nhiều người dân thường mua muối ngay trong đêm giao thừa, khi đi hái lộc chùa. Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong gia đình. Bên cạnh muối, người Việt còn mua lửa ngày mùng 1 Tết. Lửa sưởi ấm tượng trưng cho sự ấm áp và hạnh phúc. Tương tự, mua giấy xin chữ đầu xuân cũng là việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Nó thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức của người Việt.Xin chữ đầu năm cũng là ước vọng cầu may mắn, phúc đức cho cả gia đình. Đôi khi xin chữ cho con trẻ cũng mang ý nghĩa dạy bảo, răn đe con cháu trong nhà sống đúng như ý nghĩa của mỗi con chữ xin về. Không mua nhiều trong ngày mùng 1 Tết song người dân lại có thói quen mua vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết) với ước muốn cầu mong cho cả năm sung túc, no đủ. Vài năm nay, người dân quá quen với hình ảnh khách hàng xếp hàng rồng rắn chờ đợi mua nhẫn, vàng miếng, vàng trang sức... trong ngày vía Thần Tài Không ít người chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng ai nấy đều vui vẻ. Đồ phong thủy cũng được nhiều người lựa chọn trong ngày đầu năm mới. Nguồn ảnh: Internet. Video: Tục đốt pháo trong ngày tết và những hoài niệm về tết xưa. Nguồn: Youtube.

