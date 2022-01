Đào tiến vua nằm điều hòa chờ đón Tết đặc biệt thế nào?

Đào thất thốn (hay đào tiến vua) là một loại hoa đào đặc biệt được nhiều người dân săn đón mua chơi vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Công luận Để đảm bảo đào nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các nhà vườn chuyển đào vào trong phòng điều hoà để đảm bảo cho đào có nhiệt độ phù hợp. Ảnh: Báo văn hóa Để sở hữu một gốc đào thất thốn với vẻ ngoài xù xì, nhuốm màu thời gian, người chơi thường phải bỏ ra vài chục tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: GDTĐ Điều đặc biệt ở loại đào tiến vua này là cây cao hơn mặt đất chỉ chừng khoảng hơn 1m, nhưng phải trồng đến năm thứ 3 mới đơm hoa. Ảnh: Tiền phong Đào thất thốn ra hoa kép và mỗi tầng hoa đều có 7 cánh, mỗi bông to có đường kính lên tới 4 – 5 cm. Ảnh: Báo văn hóa Đặc biệt, những bông hoa kép có thể có tới 30 - 50 cánh/bông. Ảnh: Báo văn hóa Không chỉ thế, loại đào tiến vua này còn đặc biệt ở chỗ cây ra hoa cả ở gốc, ở cành và thân cây. Ảnh: Công luận Đào thất thốn được ưa chuộng còn bởi cây mang dáng vẻ cổ kính; từ gốc đến cành đào đều nổi u, mấu xù xì, cùng nhiều thế cây độc đáo. Ảnh: Công luận Phần lớn các gốc đào tiến vua được nhà vườn đưa ra thị trường đều có tuổi đời lên tới cả chục năm. Thậm chí, có cây ngót nghét 40 "tuổi". Ảnh: Tiền phong Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, loại đào nằm điều hòa này đang được các chủ vườn bán online. Ảnh: Công luận Sau khi chốt đơn, nhà vườn sẽ vận chuyển đến tận nơi cho khách mua. Ảnh: Công luận Theo chủ vườn, giá đào năm nay không thay đổi so với các năm trước. Trung bình một gốc đào thất thốn có giá vài triệu, những cây cổ thụ thì vài chục triệu đồng. Ảnh: Báo văn hóa Video: Xu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

