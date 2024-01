Đào Nhật Tân rời vườn xuống phố đón khách chơi Tết Giáp Thìn 2024

Chưa đầy một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng không khí Tết đã dần nhộn nhịp. Thời điểm này, đào Nhật Tân đã xuống phố phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm. Ảnh: Baotintuc Những cây đào thế được bày bán trên đường Lạc Long Quân sớm phục vụ người dân, du khách. Ảnh: Dân Việt Đào thế được bán với mức giá thấp nhất là một triệu đồng/cây, còn lại từ 3 - 10 triệu đồng. Nhiều gốc đẹp giá vài chục triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Những ngày này, không khí tại làng đào Nhật Tân tấp nập hơn, khi tiểu thương, người mua cùng đổ về. Ảnh: Daidoanket Ngoài gốc cây khủng, những cành đào nhỏ cũng được tiểu thương thu gom mang xuống phố bán, phục vụ nhu cầu cắm lọ của khách. Ảnh: Kinhtedothi Cành đào nhỏ và vừa giá từ 100.000 - 300.000 đồng, cành đào to được bán từ 800.000 - 1 triệu đồng. Ảnh: Báo tin tức Theo các tiểu thương, đào được bán chủ yếu là cành, trong đó đào bích được bán nhiều hơn đào phai. Ảnh: Daidoanket Chợ hoa Quảng An cũng ngập sắc đào Nhật Tân. Ảnh: Baotintuc Nhiều bạn trẻ tham quan đào sớm tại chợ Quảng An. Ảnh: Kinhtedothi Trong khi đó, nhiều người dân tranh thủ đến tận vườn đào Nhật Tân để chọn được cành ưng ý nhất. Ảnh: KinhtedothiXu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

