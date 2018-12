Đào Nhật Tân nở sớm xuống phố, giá 1,2 triệu đồng/cành

Trong những ngày qua, một số cửa hàng bán hoa tại chợ Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đã bắt đầu bán những cành đào bích đầu tiên. Hình ảnh hoa đào Nhật Tân bán ngay lối đi khiến nhiều người đi qua đây ngỡ ngàng bởi khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng từ bây giờ những bông hoa đại diện cho Tết của miền Bắc đã bắt đầu đua nở. Mặc dù không to và đều hoa như chính vụ nhưng những lứa hoa đào đầu mùa như "nhắc khéo" nhiều người rằng Tết đã sắp về. Tại đây mỗi cành đào có giá khác nhau, cành đào truyền thống thường có giá từ 50.000-100.000 đồng/cành, đào dáng thế có giá từ 200.000-300.000 thậm chí lên đến 1,2 triệu đồng. Lý giải về việc này, bà Đỗ Thị Công (trú tại Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết: "Thường nhà tôi sẽ trồng một số luống đào sớm hơn và cho nở hoa trước Tết để dễ bán hơn. Tuy nhiên do thời tiết nắng ấm kéo dài nên lứa đào trước vụ lại nở sớm hơn so với dự đoán. Khoảng 2 ngày nay tôi đã bắt đầu cắt đào ra chợ bán, họ thường mua về đi chùa hoặc chưng trước Tết. "Đào có 2 loại gồm đào phai và đào bích, năm nay gia đình có khoảng hơn 100 cành đưa ra bán. Thú chơi đào sớm của người dân thường từ tháng 10 đến hết tháng 11 âm lịch", bà Công nói. Theo ghi nhận của phóng viên, tại làng đào Nhật Tân, đa số vườn đào giờ vẫn đang trong quá trình tuốt lá và dùng những biện pháp để "hãm" cây nở hoa đúng Tết. Thế nhưng cũng đã có những vườn đào nở sớm.

