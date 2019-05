Danh hài Hồng Tơ giàu cỡ nào trước khi bị bắt?

Vừa qua, CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ, tức Cao Văn Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc. Ảnh: Dân Việt. Trước đây, Hồng Tơ đã từng nướng sạch 550 cây vàng đi trả nợ, bán hết tài sản và lẩn trốn chỉ vì tật xấu đỏ đen này. Ảnh: Vietnamnet. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nghệ sĩ hài Hồng Tơ kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: Lao động. Có tiền, Hồng Tơ mua rất nhiều nhà đất. Nam danh hài sở hữu khoảng 5 căn biệt thự lớn nhỏ. Ảnh: Lao động. Tuy nhiên, kể từ khi sa đà vào cá độ đỏ đen, Hồng Tơ nướng hết tiền vào cờ bạc. Đến mức người vợ trước của anh không chịu đựng nổi phải dứt áo ra đi. Ảnh: Tiền phong. Sau đó, Hồng Tơ gây dựng lại cơ đồ từ hai bàn tay trắng và có được một khối tài sản nhiều người phải nể. Ảnh: Nld. Trước khi bị bắt để điều tra hành vi đánh bạc, Hồng Tơ sống cùng người vợ trẻ trong căn biệt thự khang trang tại quận Phú Nhuận (TP HCM) trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: Zing. Ngôi nhà rộng khoảng 100 m2 mang màu tím chủ đạo. Ảnh: Người lao động. Con hẻm nhỏ được danh hài Hồng Tơ bố trí hòn non bộ và cách lấy ánh sáng từ bên ngoài, tạo sức sống sôi động cho ngôi nhà. Ảnh: Thegioitre. Phòng khách trang trí nhiều tranh ảnh và hoa. Ảnh: Thegioitre. Sân thượng được nam danh hài trồng nhiều rau xanh. Ảnh: Người lao động. Video: Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt, do đánh bạc với người nước ngoài. Nguồn: VTC14.

