Đại gia Việt nức tiếng từng buôn hoa quả là ai?

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh là một trong những đại gia nổi tiếng trên thương trường. Trước khi là Chủ tịch Sacombank, ông Dương Công Minh còn là nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn Him Lam (giai đoạn 1997 – 2018) và là nhà sáng lập, Chủ tịch ngân hàng Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (giai đoạn 2008 – 2017). Ảnh: Sacombank Ông Dương Công Minh sinh ngày 10/5/1960 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Ông từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Vật giá tại Đại học Kinh Tế Kế Hoạch, nay là ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Cafeland Chủ tịch Sacombank còn được biết đến với biệt danh "Minh xoài" bởi ông từng kinh doanh hoa quả (chuối, xoài...) sang Trung Quốc. Ảnh: Internet Thời điểm đó, xoài là loại hoa quả hiếm chứ không có sản lượng lớn như hiện nay, chủ yếu là tự cung tự tiêu. Xuất khẩu sang Pháp mỗi năm từ 5 - 10 tấn, trong khi thương lái Trung Quốc tìm mua rất nhiều xoài. Ảnh: Nông thôn Việt Tuy nhiên, chỉ giao thương được vài thương vụ thì “phá sản”. Những thất bại này đã thúc đẩy ông bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Năm 1994, ông Dương Công Minh thành lập Công ty Him Lam. Ảnh: Người đưa tin 30 năm sau khi thành lập, Him Lim vươn lên trở thành một group giàu có, đầy tiếng tăm, chiếm lĩnh vị thế long trọng trong làng bất động sản Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Tập đoàn này có khoảng 30 dự án bất động sản lớn nhỏ đã và đang đầu tư, với tổng số vốn hơn 20.000 tỷ đồng. Một số dự án nổi bật của Him Lam như chung cư Him Lam Riverside, dự án chung cư Him Lam Phú An... Ảnh: Internet Sau khi xây dựng tiềm lực đủ lớn, Tập đoàn Him Lam tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh khác, vươn lên thành “đế chế” đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, mảng tài chính – ngân hàng được vạch rõ là mục tiêu hàng đầu. Ảnh: Internet Ông Dương Công Minh cùng với các cộng sự tham gia sáng lập nên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (đổi tên thành LPBank), trong đó tỷ lệ đóng góp của ông khoảng 15%. Ảnh: Internet Sau đó, ông Dương Công Minh được bầu vào chiếc “ghế nóng” Sacombank vào năm 2017 để dẫn dắt công cuộc tái cơ cấu của ngân hàng. Ảnh: Cafeland Ngoài tài kinh doanh, đại gia Dương Công Minh còn được biết đến là người thích làm từ thiện. Ông làm từ thiện thầm lặng và không thích phô trương. Ảnh: Cafeland Theo thống kê, vị đại gia này và tập đoàn của ông đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: InternetTỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

