Đại gia Việt giàu nứt đố đổ vách mà còn giỏi "thứ này" khiến chị em bái phục

Không chỉ được biết đến là doanh nhân thành đạt, đại gia Nguyễn Đức An, chồng người mẫu Phan Như Thảo, vẫn vào bếp để tự tay nấu cho vợ, con. Mới đây, trong dịp nghỉ lễ, Phan Như Thảo chia sẻ: "Hạnh phúc gì đâu khi sáng ngủ dậy nằm lăn lộn đã đời rồi tắm rửa, thay đồ đẹp đi xuống nhà thì nghe mùi thơm nức nở của đồ ăn sáng chồng đang nấu". Trước đó, trong những lần đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, đại gia Đức An vẫn thường xuyên tự tay chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho vợ con như bánh mì nướng, nem chua, nem chạo, kim chi... Đại gia Đức An trồ tài làm thịt nướng khéo như nhà hàng. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, nhân dịp mùng 8/3/2017, khi ấy dù là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt nhưng tỷ phú Trịnh Văn Quyết vẫn xắn tay áo vào bếp nấu ăn cho cán bộ nữ của tập đoàn FLC. Tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng từng gây bất ngờ với hình ảnh đeo tạp dề vào bếp làm bữa tối. Trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết còn bật mí, ông nấu ăn không hề tệ, nhất là những món ngày xưa được mẹ dạy. Nếu trên thương trường, "Shark" Hưng nổi tiếng là doanh nhân thành đạt thì khi về với gia đình, anh lại ghi điểm bởi là người chồng chuẩn mực. Rất nhiều lần, bà xã Á hậu của Shark Hưng khiến hội chị em "ghen tị" khi được chồng tự tay chuẩn bị bữa tối cho vợ. Bữa ăn gồm bò bít tết, salad, rượu vang,... đúng chuẩn phong cách phương Tây và trang trí sang trọng chẳng kém nhà hàng. Một bữa ăn giản dị khác được Shark Hưng chế biến từ thực phẩm sạch vợ hái trong vườn nhà. Mỗi khi rảnh rỗi, MC Quyền Linh lại vào bếp nấu món ăn tặng bà xã. Không chỉ đá bóng giỏi, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam còn rất khéo nấu nướng. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Thú chơi ngông của đại gia Việt. Nguồn: Youtube.

