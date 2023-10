Đại gia Việt “đeo vàng kín người” gây sốt báo ngoại là ai?

Năm ngoái, trang Odditycentral đăng tải bài viết về sở thích " dát vàng" trên người của một chủ quán ở TP HCM. Đó anh Đỗ Ngọc Thuận (còn gọi "Bảy Bóng"). Ảnh: Odditycentral Chia sẻ về sở thích lạ của mình, anh Thuận cho biết mê những thứ lấp lánh trên người từ nhỏ. Khi lớn lên, anh bắt đầu tích lũy, mua vàng và đeo khi đi trên đường phố. Ảnh: Odditycentral Sau này, khi mở quán lẩu và cửa tiệm bán đồ ăn vặt ở TP HCM, với số vàng "khủng" trên người và mạng xã hội phát triển, anh Thuận được chú ý nhiều hơn. Ảnh: Eearlybulletins Thông thường, anh Thuận đeo 10 chiếc nhẫn vàng, 30 chiếc vòng tay và hơn chục chiếc kiềng khi ra ngoài. Ngoài ra còn có hoa tai và các món trang sức khác. Ảnh: Odditycentral Ước tính, số trang sức trên người của anh Thuận lên đến cả trăm lượng vàng. Ảnh: Odditycentral Trước đó, trang Odditycentral từng đưa tin về một đại gia An Giang có sở thích dát hàng chục cây vàng lên người mỗi khi ra đường. Ảnh chụp màn hình Người được nhắc đến là anh Phạm Văn Lợi tại xã Vĩnh Thuận, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Dân Việt Anh Phạm Văn Lợi cho đeo 50 lượng vàng 18K, dây chuyền 5 lượng, mặt dây chuyền hình rồng 7,2 lượng vàng, một chiếc vòng tay hơn 17 lượng vàng và một chiếc vòng khác hơn 20 lượng vàng cùng nhiều chiếc nhẫn hơn 10 lượng vàng. Ảnh: Dân Việt Theo anh Lợi, vàng anh đeo không phải mua ở tiệm mà do anh đặt thợ làm theo kiểu dáng, kích thước anh yêu cầu. Ảnh: FBNV Trong số trang sức anh đeo, có gắn đá ruby. Tổng giá trị vàng anh đeo trên người khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: FBNV Anh Lợi đeo 50 lượng vàng trên người là vì sở thích và phong thuỷ, mong muốn phục vụ công việc làm ăn được thuận lợi. Ảnh: Dân Việt Anh Lợi xem việc đeo vàng là chuyện bình thường và cảm thấy thiếu nếu không đeo khi đi ra ngoài đường. Ảnh: Dân trí Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

