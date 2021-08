Đặc sản “nhìn chết khiếp” nhưng giá hút khách chẳng kém tôm hùm

Được biết đến với tên gọi ngón tay quỷ, hà ngỗng (hay ốc cổ ngỗng) là đặc sản quý hiếm được săn đón ở nhiều nước châu Âu. Loài động vật xuất hiện nhiều ở bờ biển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha được mệnh danh là ngón tay quỷ do vẻ ngoài kỳ lạ. Ảnh: Flickr. Loài ốc này thường sống bám trên những tảng đá ven biển. Do đó, người thợ phải đi tàu ra biển rồi lặn tìm mới có thể bắt được. Ảnh: Flickr. Đã có rất nhiều thợ lặn bị thương hoặc thậm chí mất mạng trong quá trình đánh bắt hà ngỗng. Bên cạnh những tảng đá sắc nhọn có thể xé toạc da thịt con người nếu thiếu cẩn thận, sóng biển dữ dội cũng là một mối nguy tiềm tàng đối với những thợ bắt ốc. Ảnh: Getty Do việc đánh bắt vô cùng khó khăn nên giá của đặc sản ngón tay quỷ này cao ngất ngưởng, có thời điểm lên tới 200-300 euro/kg (khoảng hơn 5 triệu đồng tới gần 8 triệu đồng/kg). Ảnh: Getty Tại nhà hàng, mỗi đĩa ốc cổ ngỗng có giá khoảng 100 euro (tương đương gần 3 triệu đồng). Ảnh: Free_manual Ở Trung Quốc, giá ốc cổ ngỗng cũng vô cùng đắt đỏ, một con nhỏ thôi cũng có giá tới 900 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng). Dù vậy, vẫn có nhiều khách muốn mà chẳng mua được loại ốc này. Ảnh: 3rdgenchef. Loài động vật này cần được thu hoạch trực tiếp mới đảm bảo hương vị tươi ngon, chinh phục thực khách trên bàn tiệc. Vì thế, "thợ săn" hà ngỗng chỉ có thể bắt đầu công việc khi có đơn đặt hàng. Ảnh: Ha'oom. Hà ngỗng có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như nướng hay ăn sống, nhưng ngon nhất phải kể đến phương pháp luộc với nước muối. Ảnh: Free_manual Hà ngỗng có vị ngọt và thơm ngon khó cưỡng. Nhiều thực khách từng thưởng thức miêu tả hà ngỗng đặc sắc hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế. Ảnh: Montecristo Magazine. Video: Lạp sườn Cao Bằng - Đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn: VTV24

