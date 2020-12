"Cười ra nước mắt" đủ kiểu thưởng Tết kỳ lạ ở Trung Quốc

Năm ngoái, một công ty ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), ngoài thưởng Tết bằng tiền còn gửi tới từng nhân viên một cây búa. Lãnh đạo công ty giải thích rằng, họ thưởng tết bằng búa cho nhân viên với ngụ ý “đập nát mọi khó khăn, thách thức trong năm mới". Ảnh: Qianzhan Công ty chăn nuôi Zhengbang, tại thành phố Nam Xương, đã thưởng hàng loạt siêu xe BMW và Porsche cho các nhân viên của mình trong dịp Tết năm ngoái. Ảnh: Baidu. Năm 2018, công ty môi trường Jiangmen Promenade tại Quảng Đông, Trung Quốc đã thưởng Tết cho nhân viên bằng 1 con gà. Ảnh: Baidu. Các nhân viên nam trẻ tuổi tại Lianlian - công ty chuyên làm ứng dụng điện thoại về tình yêu được thưởng Tết bằng búp bê tình dục, dép xỏ ngón, tương ớt truyền thống Trung Quốc và cả máy hút ẩm. Ảnh: CEN. Trên Sina Weibo, một người dùng từng đăng ảnh quà tặng của công ty là những tấm "thẻ cho phép đi làm muộn". Chúng sẽ giúp họ không bị phạt nếu chẳng may đến quá giờ quy định. Ảnh: Weibo Năm 2014, một công ty Trung Quốc đã thưởng Tết cho mỗi nhân viên của mình một chiếc… quan tài. Ảnh: CTTV. Cùng năm 2014, một công ty tại Trùng Khánh lại thưởng cho nhân viên mỗi người một bó cần tây. Lý do là chúng phát âm gần như "làm việc chăm chỉ và kiếm nhiều tiền". Ảnh: Kknews. Một nhân viên Trung Quốc may mắn đã nhận được một vé tàu và một kì nghỉ Tết 23 ngày kèm theo. Ảnh: Weibo Với phần thưởng là những túi nước tẩy, có lẽ lãnh đạo công ty muốn nhân viên chú ý vấn đề vệ sinh hơn. Ảnh: Weibo Một nhân viên dở khóc dở cười vì nhận được thưởng Tết là hàng chồng giấy vệ sinh. Ảnh: Weibo Video: Thưởng Tết bằng hiện vật có hợp lý? Nguồn: VTV24

