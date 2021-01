Cuộc sống ngập hàng hiệu của 4 tiểu thư rich kid Việt

Nga Nguyễn (SN 1992) không phải là cái tên xa lạ trong hội rich kid Việt. Cô là con gái của một đại gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: FBNV. Nga Nguyễn tốt nghiệp trường Kings College London (Anh) và là một tín đồ thời trang sành điệu. Cô từng làm việc tại tập đoàn xa xỉ bậc nhất thế giới, thâu tóm gần hết những thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior... Nga Nguyễn xuất hiện thường xuyên tại các buổi trình diễn quốc tế, là người Việt Nam duy nhất từng tham dự Met Gala 2018 - giải Oscar của giới thời trang. Vừa qua, Nga Nguyễn đã cho ra mắt thương hiệu N.G.A (Never Go Alone), tập trung vào các sản phẩm y tế thông dụng như nước rửa tay, khẩu trang, giấy ướt khử trùng... Hoàng Kiều Yến - tiểu thư kín tiếng nhất hội rich kid Việt chỉ thực sự nổi tiếng khi hình ảnh cô nàng đội nón lá đứng cạnh siêu xe xuất hiện trên trang báo của Mỹ. Kiều Yến là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ cô bạn đang sống và kinh doanh khách sạn, nhà hàng cùng khu nghỉ dưỡng ở Quảng Bình. Không chỉ có cuộc sống như mơ với toàn hàng hiệu sang chảnh, nàng tiểu thư Quảng Bình còn thường xuyên được tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh. Mỗi năm, Kiều Yến khám phá 3-4 quốc gia khác nhau. Tôn Nữ Anh Vân (sinh năm 2002, hiện định cư tại Mỹ) là một trong những thành viên sáng giá của hội con nhà giàu. Cô nàng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, luôn dát hàng hiệu đắt đỏ từ đầu đến chân. Nhìn những hình ảnh mua sắm của cô nàng 10X trên instagram cá nhân của mình, mỗi lần cứ như y như rằng là mang cả cửa hàng về nhà. Cô nàng cho biết, các món hàng hiệu đắt tiền mà cô sở hưu đều do cha mẹ và các chị tặng. Món quà đắt nhất là cô dùng tiền của chính mình để mua là tấm vé đi dạo quanh New York (Mỹ) bằng máy bay trực thăng dành cho mẹ nhân Ngày của mẹ. Là con gái cưng của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh bậc nhất trong Hội con nhà giàu Việt. Trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến đi xa xỉ, mua sắm đồ hiệu tiền tỷ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Tiên Nguyễn cũng tham dự các chương trình thời trang, là khách mời của các tuần lễ thời trang danh tiếng trong và ngoài nước. Nguồn ảnh: Instagram Video: Gia thế của Tiên Nguyễn - “rich kid” được đón bằng chuyên cơ từ Anh về Việt Nam. Nguồn: Tin tức Vietnamnet

