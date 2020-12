Cuộc sống lao đao của “các đại thiếu gia hư hỏng” Trung Quốc

Nhắc đến Uông Tiểu Phi, không ít người sẽ nghĩ ngay tới ông xã của nữ diễn viên nổi tiếng Từ Hy Viên. Tuy nhiên, ít ai biết, vị thiếu gia này từng là 1 trong "Kinh thành tứ thiếu" đình đám, tay chơi bậc nhất của đất nước tỷ dân một thời, yêu toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời. Uông Tiểu Phi là con trai duy nhất của bà Trương Lan - người sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam. Khi mới lên 10 tuổi, Uông Tiểu Phi đã được mẹ đưa sang Pháp du học và sau đó trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Sau hàng loạt bê bối tình cảm với loạt ngôi sao nổi tiếng như Trương Vũ Kỳ, Châu Tấn, Chương Tử Di, An Dĩ Hiên...Uông Tiểu Phi cuối cùng cũng về chung một nhà với mỹ nhân "Vườn Sao Băng" Từ Hy Viên. Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc viên mãn của cặp đôi không kéo dài lâu khi Uông Tiểu Phi bất ngờ công bố phá sản vì những khó khăn trong kinh doanh. Thậm chí Từ Hy Viên còn phải bán 2 căn biệt thự cao cấp để giúp đỡ chồng. Tương tự như Uông Tiểu Phi, cuộc sống hào hoa của thiếu gia Vương Kha cũng kết thúc bằng câu chuyện phá sản. Vương Kha là con trai của đại gia bất động sản Vương Thạch. Anh chưa từng ngần ngại chi tiền cho các sở thích giàu sang của mình. Sau này, Vương Kha kết thúc cuộc sống độc thân bằng hôn nhân chớp nhoáng với Lưu Đào. Không lâu sau đó, do khủng hoảng về tài chính, Vương Kha gánh món nợ hơn 400 triệu NDT và tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, may mắn vì có người vợ như Lưu Đào, cô sẵn sàng san sẻ khó khăn, trở lại showbiz đóng phim để giúp chồng gây dựng lại cơ ngơi. Vương Thước được mệnh danh là thiếu gia ngông cuồng nhất Bắc Kinh. Dù chỉ tốt nghiệp cấp 2, nhưng Vương Thước có chỗ dựa vô cùng vững chắc là cha của mình - ông Vương Chí Tài, đại gia kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.Thiếu gia Bắc Kinh nổi danh với những cuộc vui chơi vô độ cùng những câu chuyện tình với hàng loạt mỹ nhân showbiz. Vương Thước từng đâm xe và "thiêu rụi" xe của vị thiếu gia Bắc Kinh khác là Vương Kha chỉ vì một xích mích nhỏ. Cuối cùng, sau nhiều lần vướng vào vòng lao lý, Vương Thước vẫn phải đối mặt với pháp luật và ngồi tù trong thời gian dài. Nguồn ảnh: Sohu. Video: Tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế trong giới siêu giàu Trung Quốc. Nguồn: VTV24

