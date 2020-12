3 thiếu gia Việt giàu có, điển trai... nổi tiếng hẹn hò nhiều mỹ nhân

Nguyễn Thế Anh luôn được coi là thiếu gia giàu có kiêm người thừa kế đáng ngưỡng mộ. Anh chàng là con trai của doanh nhân Đặng Thanh Hằng – một trong những nữ đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Thế Anh từng là du học sinh ở Mỹ với thành tích học tập khá tốt. Anh đã đạt Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và từng làm chủ một công ty ở California. Hiện tại, anh đã về Việt Nam tiếp tục thừa kế công việc của gia đình. Không chỉ nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, Thế Anh còn vướng nghi án hẹn hò với toàn người đẹp showbiz. Năm 2015, Nguyễn Thế Anh dính nghi vấn tình cảm với Á hậu Huyền My. Lúc này Thế Anh vẫn còn là du học sinh tại Mỹ nhưng sở hữu khối gia tài kếch xù. Sau đó, Thế Anh cũng từng dính nghi vấn hẹn hò Tú Anh. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Chàng thiếu gia cũng bị nghi hẹn hò với Hoa hậu Tiểu Vy nhưng chưa bao giờ lên tiếng chính thức. Dương Bảo Hưng - chàng thiếu gia Hà thành nổi tiếng với thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu và siêu xe khủng. Anh thường xuyên khoe mẫu đồng hồ có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bảo Hưng cũng gắn liền với những người đẹp nổi tiếng. Khoảng giữa năm 2016, Bảo Hưng vướng tin đồn hẹn hò với Á hậu Tú Anh khi cả hai thường xuyên "thả thính" nhau trên trang cá nhân hay tay trong tay đi xem ca nhạc. Sau đó anh công khai hình ảnh chụp cùng Tú Anh trong dịp mừng sinh nhật, ngầm khẳng định mối quan hệ này. Mối quan hệ của cặp đôi kéo dài khoảng một năm cho đến khi chàng thiếu gia vướng tin đồn theo đuổi Huyền My vào tháng 10/2017. Sau này, Bảo Hưng cũng vướng tin đồn hẹn hò với Diễm My 9X và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Phillip Nguyễn không phải là cái tên xa lạ trong nhóm thiếu gia Việt. Anh là con của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn. Phillip Nguyễn đang là Phó Tổng Giám đốc - Phát triển Dự án của IPPG và được đánh giá rất cao về năng lực. Hiện, Phillip Nguyễn đang hạnh phúc bên người đẹp Linh Rin - một cái tên rất quen thuộc trong showbiz. Tuy nhiên, trước khi yêu Linh Rin, Phillip từng ghép đôi với 2 Á hậu là Hoàng My (2012) và Tú Anh (2017). Tuy nhiên, Á hậu đã nhanh chóng đính chính tin đồn ngay sau đó, cô khẳng định giữa mình và Phillip Nguyễn không thể có quan hệ tình cảm. Video: Danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới xáo trộn ra sao trong năm qua? Nguồn: VTV24

Nguyễn Thế Anh luôn được coi là thiếu gia giàu có kiêm người thừa kế đáng ngưỡng mộ. Anh chàng là con trai của doanh nhân Đặng Thanh Hằng – một trong những nữ đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Thế Anh từng là du học sinh ở Mỹ với thành tích học tập khá tốt. Anh đã đạt Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và từng làm chủ một công ty ở California. Hiện tại, anh đã về Việt Nam tiếp tục thừa kế công việc của gia đình. Không chỉ nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, Thế Anh còn vướng nghi án hẹn hò với toàn người đẹp showbiz. Năm 2015, Nguyễn Thế Anh dính nghi vấn tình cảm với Á hậu Huyền My. Lúc này Thế Anh vẫn còn là du học sinh tại Mỹ nhưng sở hữu khối gia tài kếch xù. Sau đó, Thế Anh cũng từng dính nghi vấn hẹn hò Tú Anh. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Chàng thiếu gia cũng bị nghi hẹn hò với Hoa hậu Tiểu Vy nhưng chưa bao giờ lên tiếng chính thức. Dương Bảo Hưng - chàng thiếu gia Hà thành nổi tiếng với thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu và siêu xe khủng. Anh thường xuyên khoe mẫu đồng hồ có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bảo Hưng cũng gắn liền với những người đẹp nổi tiếng. Khoảng giữa năm 2016, Bảo Hưng vướng tin đồn hẹn hò với Á hậu Tú Anh khi cả hai thường xuyên "thả thính" nhau trên trang cá nhân hay tay trong tay đi xem ca nhạc. Sau đó anh công khai hình ảnh chụp cùng Tú Anh trong dịp mừng sinh nhật, ngầm khẳng định mối quan hệ này. Mối quan hệ của cặp đôi kéo dài khoảng một năm cho đến khi chàng thiếu gia vướng tin đồn theo đuổi Huyền My vào tháng 10/2017. Sau này, Bảo Hưng cũng vướng tin đồn hẹn hò với Diễm My 9X và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Phillip Nguyễn không phải là cái tên xa lạ trong nhóm thiếu gia Việt . Anh là con của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn. Phillip Nguyễn đang là Phó Tổng Giám đốc - Phát triển Dự án của IPPG và được đánh giá rất cao về năng lực. Hiện, Phillip Nguyễn đang hạnh phúc bên người đẹp Linh Rin - một cái tên rất quen thuộc trong showbiz. Tuy nhiên, trước khi yêu Linh Rin, Phillip từng ghép đôi với 2 Á hậu là Hoàng My (2012) và Tú Anh (2017). Tuy nhiên, Á hậu đã nhanh chóng đính chính tin đồn ngay sau đó, cô khẳng định giữa mình và Phillip Nguyễn không thể có quan hệ tình cảm. Video: Danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới xáo trộn ra sao trong năm qua? Nguồn: VTV24