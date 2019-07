Cuộc chiến Trung Nguyên: Khi ông Vũ “phản đòn” quyết liệt, bà Diệp Thảo làm gì?

Trong lúc vòng xoáy kiện tụng giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn còn gay gắt, chưa thể đi đến hồi kết, động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên trang Facebook cá nhân khiến người theo dõi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Bà Diệp Thảo chia sẻ: "Trở lại New York để tham gia các buổi họp với đối tác, tôi như được truyền cảm hứng bởi tinh thần lạc quan, tự tin từ người dân của thành phố này. Trong cuộc sống hối hả của một thủ đô tài chính, thương mại, văn hóa lớn nhất thế giới, tôi tìm thấy khoảng không gian yên bình cho chính mình, vẻ đẹp trong sự giản đơn, tích cực trong suy nghĩ… Tôi nhất định sẽ tiếp tục hành trình đưa cà phê Việt Nam đến những mảnh đất này, để những người bạn khắp nơi trên thế giới sẽ được thưởng thức hương vị đặc biệt của Việt Nam, và để cà phê sẽ là niềm tự hào của người Việt chúng ta khi đi ra thế giới. Có thể thấy, bà Thảo không hề lo âu hay căng thẳng chút nào. Thay vào đó là quyết tâm quảng bá cà phê Việt Nam tới nước Mỹ xa xôi. Bà diện quần jeans, áo sơ mi trắng trẻ trung, đi giầy thể thao tiệp màu với áo, phụ kiện đi kèm là kính mắt và túi xách nhỏ gọn. Về phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ, giữa ồn áo tố tụng với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho niềm đam mê siêu xe của mình. Ông Vũ "độ" lại chiếc Toyota FJ Cruiser thuộc hàng hiếm tại Việt Nam với những chi tiết được làm mới hoàn toàn như lốp gai cỡ lớn bao bọc cho bộ vành mới, đầu xe được gắn thêm phần cản nhằm bảo vệ khu vực đèn pha, lưới tản nhiệt. Ảnh: Autopro. Trước đó, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 11/7, Trung Nguyên Legend cho biết, ngày 30/6/2019, Công ty Trung Nguyên nhận được đơn khiếu nại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc khiếu nại Công văn số 56/TA-KT ngày 28/06/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc trả lời đơn kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra - Công an tỉnh Bình Dương về hành vi Công ty Trung Nguyên làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức. Phía Trung Nguyên cho rằng bà Thảo có hành vi "vu khống", "bịa đặt thông tin sai sự thật" về việc Công ty Trung Nguyên giả mạo hồ sơ, tài liệu. Trung Nguyên cho rằng bà Thảo chính là người cung cấp hồ sơ, tài liệu có dấu vết cắt ghép theo Kết luận giám định số 14/C09-P05 và Công văn số 14A/C09-P5 ngày 30/10/2019 của Viện Khoa học hình sự (KHHS), Bộ Công an. Video: Vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên. Nguồn: VTV24.

