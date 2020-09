Cty Anh Kỳ trúng thầu khẩu hiệu 11 chữ 10 tỷ: "Đánh đâu trúng đấy" dù nợ chồng chất?

Những ngày qua, thông tin tỉnh nghèo Hòa Bình cho lắp đặt một câu khẩu hiệu 11 từ trị giá hơn 10 tỷ đồng trên đồi Ông Tượng (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) đang gây tranh cãi ồn ào trong dư luận. Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Anh Kỳ (gọi tắt Công ty Anh Kỳ) là đơn vị đã trúng thầu dự án trên. Chủ đầu tư là Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Doanh nghiệp "đánh đâu trúng đấy" Đáng chú ý, trước khi trúng dự án Lắp dựng khẩu hiệu gồm 11 từ tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng, Công ty Anh Kỳ từng là đối tác “thân quen” của các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình, khi doanh nghiệp này trúng hàng loạt dự án với tổng mức đầu tư "khủng". Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Công ty Anh Kỳ đã tham gia 11 gói thầu và trúng thầu 10 gói, trong đó trượt thầu 0 gói và 1 gói thầu đang chờ kết quả.

Riêng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Công ty Anh Kỳ đã trúng 3 gói thầu lớn với giá trị hơn 36 tỷ đồng trong khoảng 1 năm trở lại.

Trước đó, tháng 4/2020, Công ty Anh Kỳ cũng trúng gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị công trình Cải tạo, sửa chữa Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình. Gói thầu này có giá hơn 13 tỷ đồng, giá trúng thầu thấp hơn 3 triệu đồng.

Tháng 7/2019, Công ty Anh Kỳ này cũng nằm trong liên doanh trúng thầu gói thi công, xây lắp Nhà lớp học Trường mầm non xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) với giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Đầu tháng 9/2020, liên danh Công ty Anh Kỳ và Công ty cổ phần thương mại thiết bị kỹ thuật công nghệ cao đã trúng thầu của gói thầu thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình cải tạo Thư viện tỉnh cũ thành Bảo tàng tỉnh tại tỉnh Hòa Bình. Tổng giá trị là 12,8 tỷ đồng.

Ngay cả gói thầu mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng Công an xã của tỉnh Hòa Bình năm 2020, có giá trị gần 2,8 tỷ đồng, do Công an tỉnh Hòa Bình mở thầu Công ty Anh Kỳ cũng tham gia. Tuy nhiên, kết quả về gói thầu này hiện vẫn chưa có.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty Anh Kỳ được thành lập ngày 10/4/2006, trụ sở chính tại số 716, đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Doanh nghiệp này hoạt động ngành nghề chính là buôn bán ô tô và xe có động cơ khác.

Công ty Anh Kỳ do ông Đàm Anh Kỳ (sinh năm 1974) là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Kỳ còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Anh Phong, hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Ngoài ra, ông còn đứng tên tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà An Cư Thành Phố (có trụ sở chính tại Gò Vấp, TP HCM). Hiện tại, ông Kỳ là Phó Chủ tịch Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình và Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Hòa Bình khóa II (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Anh Kỳ có vốn điều lệ 22,5 tỷ đồng , được sở hữu bởi 3 cổ đông là ông Đàm Anh Kỳ (77,54%), bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (14,97%) và ông Đàm Lê Anh (7,49%).

Theo báo cáo tài chính, năm 2019 Công ty Anh Kỳ ghi nhận 359,863 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp chiếm 96% doanh thu, ở mức 346,394 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 12,330 tỷ đồng. Chi phí tài chính 3,401 tỷ đồng.

Công ty Anh Kỳ lãi ròng vỏn vẹn 637,435 triệu đồng, nhưng cũng cải thiện so với mức lỗ 63,886 triệu đồng của năm 2018.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty Anh Kỳ đạt hơn 124 tỷ đồng; trong đó, 44,38 tỷ đồng là hàng tồn kho, 34,28 tỷ đồng tài sản cố định, 31,256 tỷ đồng khoản phải thu và 11,67 tỷ đồng tài sản khác.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này là 105,7 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản, cao gấp 7 lần vốn chủ sở hữu (18,53 tỷ đồng).