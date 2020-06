Công viên nước nghìn tỷ giữa lòng thủ đô bị bỏ hoang 13 năm giờ ra sao?

Nằm trên đường Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng), dự án Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô có diện tích khoảng 26,43ha được thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2000. Ảnh: Hoàng Ngân. Đến năm 2003, công viên nước Tuổi trẻ Thủ đô được công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đầu tư xây dựng gồm nhiều hạng mục như vòng đu quay khổng lồ, cầu trượt nước, hồ tạo sóng… Tuy nhiên, chỉ hoạt động được 4 năm, đến 2007, công viên nước bất ngờ đóng cửa và bỏ hoang. Ảnh: Việt Trinh. Được xây dựng với mục đích trở thành nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt cho thanh thiếu niên và người dân trong khu vực nhưng tới nay, các công trình xuống cấp chưa được tháo dỡ đang gây bức xúc và lo lắng cho dân cư sinh hoạt quanh đây. Ảnh: Việt Trinh. Bác D (Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng) thường xuyên tới công viên tập thể dục, hy vọng rằng những công trình bị bỏ hoang và xuống cấp được chính quyền nhanh chóng dỡ bỏ, trả lại không gian rộng rãi cho công viên và đảm bảo an toàn cho mọi người. Ảnh: Hoàng Ngân. Những chân trụ có thể sập bất cứ lúc nào, nhất là đang trong mùa mưa bão nhưng chính quyền vẫn chưa có động thái can thiệp hay dỡ bỏ nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Ngân. Hàng loạt công trình vi phạm vô tư chiếm dụng sai mục đích và công khai hoạt động trên các ô đất vốn được quy hoạch làm khu vườn hoa, cây xanh, sân tập thể thao công cộng nhưng chính quyền vẫn "ngó lơ". Ảnh: Việt Trinh. Giữa lòng công viên mọc lên nhiều công trình sai phép: nhà hàng kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, quán cafe, karaoke, sân tennis, sân bóng đá mini, phòng tập gym,…Ảnh: Việt Trinh. Một góc công viên thành nơi chăn nuôi gia cầm của một số hộ dân sinh sống trái phép trong khuôn viên. Ảnh: Việt Trinh. Cầu thang xuống cấp nghiêm trọng, cầu thang rỉ sét,… nhưng tại đây, lại là nơi sinh sống và kinh doanh cửa 1 hộ dân. Ảnh: Hoàng Ngân Những bậc cầu thanh chênh vênh, méo mó dẫn lên nơi ở của người dân sinh sống trong khuôn viên của công viên Tuổi trẻ. Ảnh: Hoàng Ngân Những thanh sắt han rỉ theo thời gian đã xuất hiện tình trạng cong vênh, gãy nứt. Ảnh: Hoàng Ngân Lao công phải quét dọn dưới những tấn sắt khổng lồ treo leo trên đầu không biết sẽ rơi xuống lúc nào. Ảnh: Hoàng Ngân. Video: Hà Nội: Chuẩn bị phá dỡ giai đoạn 2 dự án 8B Lê Trực. Nguồn: VTC1

