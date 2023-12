Chứng khoán phiên 20/12: HPG, FPT, STB được khuyến nghị

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HPG

Chứng Agribank (AGR): Biên lợi nhuận gộp của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) được cải thiện từ 11% trong quý II lên 13% trong quý III nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào (than cốc) giảm mạnh hơn giá thép.

Giá thép xây dựng trong nước đã trải qua 19 đợt điều chỉnh giảm giá từ đầu năm do nhu cầu yếu từ xây dựng dân dụng và mới có 2 đợt điều chỉnh tăng trong tháng 11/2023 do giá than cốc tăng khoảng 25% từ cuối tháng 9.

Với việc duy trì chính sách hàng tồn kho thấp giúp giá nguyên vật liệu theo sát diễn biến giá thành thép, dự báo biên lợi nhuận gộp của HPG được cải thiện nhờ (1) giá thép có thể phục hồi trong thời gian tới với kỳ vọng ngành Bất động sản phục hồi dần vào năm 2024 trong khi đó giá than luyện cốc dự báo sẽ duy trì ổn định ở mức cao nhờ nguồn cung được cải thiện và (2) Hưởng lợi từ hàng tồn kho giá thấp trong quý III/2023.

Kỳ vọng cuối năm 2023-2024 sản lượng tiêu thụ của HPG được cải thiện nhờ: (1) Dự báo nhu cầu VLXD trong nước sẽ tăng trong giai đoạn cuối 2023- 2024 nhờ những giải pháp gỡ khó của Chính phủ sẽ giúp thị trường BĐS bớt ảm đạm và nhu cầu từ xây dựng hạ tầng vào nửa cuối năm;

(2) Kênh xuất khẩu sẽ là động lực tăng trưởng trong năm tới. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Thế giới, năm 2024, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến tăng 1,9% đạt 1.849 triệu tấn trong đó nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu như Mỹ, Châu Âu dự kiến tăng lần lượt 1,6% và 5,8% so với cùng kỳ.

Hiện nay, HPG nỗ lực triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 với công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm. Tính đến tháng 9/2023, dự án đã triển khai được 35% khối lượng công việc, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025 và nâng công suất thép thô lên hơn 14 triệu tấn HRC/năm.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 30.000 đồng/CP.

Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 20/12?

FPT được khuyến nghị khả quan

Chứng khoán VNDirect (VND): Lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2023 của Công ty cổ phần FPT (FPT) tăng 20,3% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng ổn định ở tất cả các mảng, đặc biệt là dịch vụ CNTT và giáo dục.

Doanh thu ký mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 20.700 tỷ đồng (tăng 23,2% so với cùng kỳ) trong 9 tháng năm 2023, trong đó gồm 20 dự án lớn trên 5 triệu USD.

Dự báo LN ròng đạt mức tăng trưởng CAGR 22% giai đoạn 2023-2025 nhờ việc đầu tư mạnh mẽ vào các mảng dịch vụ CNTT nước ngoài và giáo dục.

Công ty chứng khoán VNDirect dự báo doanh thu Dịch vụ CNTT ở nước ngoài sẽ duy trì mức tăng trưởng CAGR 27% giai đoạn 24-25 nhờ thị trường Nhật Bản và APAC.

Trong 9 tháng năm 2023, doanh thu từ thị trường Nhật Bản tăng 44% so với cùng kỳ do Nhật Bản tăng cường chi tiêu cho chuyển đổi kỹ thuật số trong những năm gần đây và các tập đoàn Nhật Bản đang giảm tiếp xúc với các công ty Trung Quốc. FPT được hưởng lợi nhờ lợi thế chi phí thấp cũng như khả năng cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng.

FPT tiếp tục tập trung vào M&A để mở rộng năng lực tư vấn trên toàn cầu với: đầu tư cổ phần chiến lược tại Landing AI để phát triển ứng dụng thị giác máy tính, đặc biệt trong ngành ô tô; mua 100% cổ phần Cardinal Peak, một công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Mỹ với lượng khách hàng lên tới hơn 300 công ty, để tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ tại Bắc Mỹ và mua 80% cổ phần của AOSIS – công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp có thế mạnh trong các mảng SAP, dữ liệu, điện toán đám mây và các giải pháp thông minh dành cho các ngành như hàng không vũ trụ, hàng không và vận tải.

VNDirect duy trì đánh giá khả quan với tiềm năng tăng giá 21,9% và tỷ suất cổ tức 1,5%. VNDirect tăng giá mục tiêu 11% khi giá cổ phiếu tăng 11,2% kể từ báo cáo trước.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STB

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Quý III/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank, STB) có thu nhập lãi thuần đạt 4.851 tỷ đồng (giảm 15,7% so với quý trước và giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái); tổng thu nhập hoạt động đạt 5.927 tỷ đồng (giảm 12% so với quý trước, giảm 16% so với cùng kỳ).

Chi phí trích lập dự phòng giảm mạnh so với các quý trước, đạt 827 tỷ đồng (giảm 37,2% so với quý trước, giảm 65,9% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế đạt 2.085 tỷ đồng (giảm 12,1% so với quý trước, tăng 36,1% so với cùng kỳ).

NIM quý III/2023 đạt 3,7%, giảm 28bps so với quý trước, là quý giảm NIM thứ 2 liên tiếp do ảnh hưởng của chi phí vốn cao cùng chất lượng tài sản đi xuống gây ảnh hưởng đến thu nhập lãi của STB (giảm 6,97% so với quý trước). Theo quan điểm của KBSV, xu hướng giảm NIM chỉ mang tính tạm thời và sẽ hồi phục trong năm 2024 nhờ kiểm soát chi phí vốn tốt hơn.

Tỷ lệ nợ xấu quý III/2023 của STB đạt 2,2% (tăng 41bps so với quý trước), là quý có nợ xấu tăng thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, điểm tích cực đến từ nợ nhóm 2 của STB đạt 0,71% (giảm 44 bps so với quý trước) nằm trong nhóm những ngân hàng có nợ nhóm 2 thấp nhất.

Trong kỳ, STB thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 333 tỷ đồng (giảm 60,5% so với quý trước) và trích lập 494 tỷ đồng cho trái phiếu VAMC (giảm 7,3% so với quý trước).