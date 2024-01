Chứng khoán phiên 19/1: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu dệt may

Chứng khoán SSI (SSI): Định giá hiện đang ở mức cao trong lịch sử, P/E dao động quanh mức 9x-10x cho năm 2024. Kỳ vọng phục hồi chuyển từ nửa cuối năm 2023 sang nửa cuối năm 2024, tuy nhiên lợi nhuận vẫn suy yếu.

Chúng tôi cho rằng quá trình phục hồi sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến do chi tiêu không thiết yếu thường có thời gian phục hồi kéo dài. Do lợi nhuận của hầu hết các công ty đã giảm từ 40-50% trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận từ 20-30% svck cho năm 2024 (cao hơn so với thị trường chung). Lợi nhuận sẽ dần phục hồi trong suốt cả năm, nhưng khó có thể quay trở lại mức năm 2022 trong năm 2024.

Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu hiện tại gần như đã phản ánh hầu hết quá trình phục hồi lợi nhuận. Theo đó, chúng tôi có quan điểm trung lập đối với các cổ phiếu theo dõi trong ngành Dệt may.

NLG được khuyến nghị tích lũy

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC):

Trong quý III/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) ghi nhận doanh thu 357 tỷ đồng (giảm 60% so với cùng kỳ, giảm 63% so với quý trước), đến từ bàn giao các sản phẩm tại dự án Southgate (thấp tầng và cao tầng).

Với khoản thu nhập 89 tỷ đồng (nhờ bàn giao block Flora Panorama của dự án Mizuki) và 81 tỷ đồng thuế TNDN hoãn lại (trong kỳ công ty có chi phí được khấu trừ thuế), NLG báo cáo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý III/2023 đạt 66 tỷ đồng (tăng 739% so với cùng kỳ, giảm 45% so với quý trước). Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu và LNST-công ty mẹ lần lượt đạt 1.546 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ) và 194 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ).

Cổ phiếu ngành dệt may được khuyến nghị phiên 19/1.

VDSC kì vọng kết quả kinh doanh của NLG sẽ có những tín hiệu tích cực hơn trong quý IV/2023, với giá trị bán hàng tháng 12 có thể ghi nhận đạt 1.500 tỷ đồng (Giá trị bán hàng cả năm 2023 có thể đạt ~ 4.500 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch cả năm) và NLG có thể ghi nhận doanh thu ước đạt 1.512 tỷ đồng từ dự án Izumi trong quý IV (tương ứng bàn giao ~70% tổng số sản phẩm), cùng với LNST công ty mẹ đạt 258 tỷ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2023, LNST- công ty mẹ và EPS tương ứng đạt 452 tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ) và 1.131 đồng.

Cho năm 2024, với đánh giá phân khúc sản phẩm của NLG phù hợp với nhu cầu ở thực, VDSC cho rằng công ty có thể ghi nhận tăng trưởng đáng kể về mặt bán hàng (giá trị bán hàng có thể ghi nhận đạt 8.400 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ), từ khu đô thị Waterpoint (Long An) với phân khu The Pearl (~250 căn biệt thự), block CC5 – khu đô thị Mizuki Park và dự án Nam Long Cần Thơ với sản phẩm đa dạng (đất nền, nhà ở xã hội EHomeS).

Doanh thu và LNST - công ty mẹ năm 2024 dự phóng lần lượt đạt 7.066 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ) và 750 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ). EPS tương ứng là 1.940 đồng.

Sử dụng phương pháp RNAV, VDSC đưa ra giá mục tiêu là 38.400 đồng/cổ phiếu (tăng 8%, bao gồm cổ tức tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu), tương đương khuyến nghị tích lũy cho cổ phiếu NLG.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSH

Chứng khoán Phú Hưng (PHS):

Ban lãnh đạo CTCP May Sông Hồng (MSH) cho biết, đơn hàng tuy còn khá chậm nhưng đã bắt đầu quay trở lại từ quý IV/2023. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 2023 đạt lần lượt 4.733 tỷ đồng (giảm 14,3% so với năm trước) và 245 tỷ đồng (giảm 27,6%), giảm lần lượt 4,5% và 9,3% so với dự phóng trước đó của chúng tôi. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp 2023 sụt giảm xuống mức 13% so với mức 15% cùng kỳ năm ngoái do (1) đơn giá đơn hàng dệt may giảm, (2) năng suất của nhà máy Sông Hồng 10 ở mức thấp khi chỉ mới đạt 50%.

Điểm nhấn đầu tư: Sau khi làn sóng cắt giảm hàng tồn kho trên diện rộng kết thúc, các thương hiệu thời trang đang dần bổ sung hàng tồn kho trở lại kể từ quý IV/2023. MSH được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự hồi phục của đơn hàng dệt may khi mà các đối tác chính là Walmart và Target đều đang gia tăng các đơn hàng.

Bên cạnh đó, vào tháng 11/2023, MSH đã khởi công xây dựng nhà máy Xuân Trường II có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024. Về nhà máy may Sông Hồng 10, tính đến tháng 5/2023, nhà máy này đã hoạt động một nửa so với công suất thiết kế. Các nhà máy mới đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng năng suất cho các đơn hàng FOB, tạo động lực tăng trưởng trong tương lai.

Dựa trên mức nền thấp của năm 2023 và triển vọng gia tăng đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu chính, chúng tôi cho rằng tình hình kinh doanh của MSH sẽ tăng trưởng ngay từ quý I/2024. Cho năm 2024F, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần của MSH sẽ tăng 10,9% đạt 5.252 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 30% đạt 318 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp 2024F cải thiện lên mức 15% nhờ (1) giá bông nguyên liệu đang trên đà giảm và (2) tối ưu hóa công suất nhà máy may Sông Hồng 10 nhờ đơn hàng gia tăng.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý cho MSH là 55.900 đồng/cổ phiếu. Do đó đưa ra khuyến nghị mua cho MSH với mức tăng giá tiềm năng là 53%.