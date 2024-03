Chứng khoán phiên 11/3: STB, LCG, GAS được khuyến nghị

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STB

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Quý 4/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, STB) có thu nhập lãi thuần đạt 5.633 tỷ đồng (tăng 16,1% so với quý trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ); tổng thu nhập hoạt động đạt 6.708 tỷ đồng (giảm 13,2% so với quý trước và giảm 14,4% so với cùng kỳ).

Chi phí trích lập dự phòng giảm mạnh, đạt 544 tỷ đồng (giảm 34,2% so với quý trước và giảm 83,5% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế đạt 2.755 tỷ đồng (tăng 32,1% so với quý trước và tăng 45,1% so với cùng kỳ).

Lũy kế cả năm 2023, Thu nhập lãi thuần đạt 22.072 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 51,4%.

NIM quý 4/2023 đạt 3,69%, hầu như đi ngang so với quý trước sau 2 quý liên tiếp giảm mạnh do ảnh hưởng của chi phí vốn cao cùng chất lượng tài sản đi xuống. Theo quan điểm của KBSV, NIM đã tạo đáy và sẽ có sự hồi phục tốt trong năm 2024 dựa trên: (1) Đáo hạn các khoản huy động lãi suất cao; (2) Lãi suất huy động duy trì mức thấp.

Tỷ lệ nợ xấu mới tăng thêm trong quý 4/2023 đạt 0,1%, thấp hơn tương đối so với 3 quý trước đó với đỉnh là quý 2/2023 đạt 0,6% cho thấy chất lượng tài sản đang được kiểm soát tương đối tốt. Hiện tại, với số dư nợ trái phiếu VAMC còn lại chưa trích lập là 1.830 tỷ đồng, KBSV kỳ vọng STB sẽ trích lập toàn bộ khoản nợ này trong nửa đầu năm 2024.