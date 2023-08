Chứng khoán ngày 9/8: Giảm giá mục tiêu TPB, NKG và VHC hồi phục?

TPB (Khuyến nghị Khả quan): Nợ xấu hình thành nhanh ảnh hưởng bộ đệm dự phòng



Chứng khoán VietCap : Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) thêm 4,4% xuống 21.500 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ Mua xuống Khả quan do giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 37,6% so với đầu năm. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo LNST giai đoạn 2023-2027 thêm 8,7% (-6,2%/-8,1%/-10,4%/-9,6%/-8,2% cho các năm 2023/24/25/26/27).

Chúng tôi dự báo thu nhập ròng năm 2023 đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+3,1% YoY), thấp hơn 6,2% so với dự báo trước đây của chúng tôi do (1) NII giảm 4,7% sau khi NIM giảm 13 điểm cơ bản và (2) NOII giảm 17,2% do hoạt động kém hiệu quả của bancassurance và chứng khoán đầu tư kinh doanh, được bù đắp một phần bởi (1) chi phí từ HĐKD (OPEX) giảm 2,7% và (2) chi phí dự phòng giảm 32,5%.

Chúng tôi duy trì mục tiêu P/B là 1,10 lần để phản ánh những lo ngại của chúng tôi về (1) dư nợ cho vay của TPB đối với các công ty đầu tư bất động sản và công ty xây dựng tăng từ 12,8% trong quý 2/2022 lên 14,5% trong quý 2/2023 và (2) bộ đệm dự phòng và bộ đệm vốn của ngân hàng bị ảnh hưởng khi tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) và CAR quý 2/2023 của TPB lần lượt đạt 60,9% và 11,1%, so với mức 135% và 12,5% trong quý 4/2022.

Rủi ro: NIM phục hồi yếu hơn dự kiến; (2) các khoản nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02/2023/TTNHNN cao hơn dự kiến; (3) khả năng thu hồi các khoản vay tái cơ cấu chậm hơn dự kiến.

NKG (Khuyến nghị Mua): Tiếp đà hồi phục

Chứng khoán Mirae Asset: Trong Q2/2023, bất chấp việc doanh thu của NKG giảm về mức 5,506 tỷ (-23.5% CK, +25% QoQ), nhưng lợi nhuận ròng (LNR) đã quay trở lại mức dương sau ba quý lỗ liên tiếp, đạt 125 tỷ (-37% CK, Q1/2023: VND-49 tỷ).

Tính trong 6T2023, tổng doanh thu và LNR của NKG lần lượt đạt 9,886 tỷ (-31.2% CK) và 76 tỷ (-89% CK). Sản lượng tôn mạ và ống thép trong 6T2023 của Nam Kim lần lượt đạt 357,437 tấn (-13% CK) và 72,894 tấn (-10.3% CK), trong đó sản lượng tôn mạ xuất khẩu chiếm 73% tổng sản lượng tôn mạ của NKG. Biên lợi nhuận gộp trong Q2/2023 đã hồi phục về mức 9% (Q2/2022: 9%, Q1/2023: 3.1%). Chúng tôi ước tính NKG đã hạ được 6% giá vốn trong Q2/2023 so với Q1/2023.

Từ cuối Q1/2023, thị trường bất động sản ghi nhận những tín hiệu gỡ rối đầu tiên khi Nghị định 08, Nghị quyết 33 và Nghị định 10 đã cung cấp những hành lang pháp lý để khơi thông nguồn vốn trái phiếu và condotel. Chúng tôi nhận thấy đã có những dấu hiệu tạo đáy của bất động sản khi tổng số giao dịch trong 2Q23 đạt 3,704 giao dịch (+30% QoQ). Ngoài ra, theo khảo sát của chúng tôi, các chủ đầu tư cũng đang tung ra nhiều chương trình khuyến mãi như kéo dài thời gian thanh toán, miễn lãi vay thời gian đầu, cộng với việc lãi vay để mua BDS cũng đã giảm khoảng 1-1.5% so với thời điểm cuối năm 2022, các yếu tố này sẽ tạo động lực cho sự hồi phục của bất động sản trong năm 2024.

Tuy nhiên, trong 2023, chúng tôi dự phóng sản lượng của NKG sẽ có sự điều chỉnh do thị trường nội địa vẫn suy yếu. Chúng tôi dự phóng doanh thu của NKG năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 19,207 tỷ (- 16.5% CK) và 21,696 tỷ (+12.9% CK). Trong đó, doanh thu đến từ mảng xuất khẩu lần lượt đạt 10,755 tỷ (-20.9% CK) trong 2023 và 11,716 tỷ (+9% CK) trong 2024, tôn mạ dự phóng chiếm trên 95% tổng doanh thu xuất khẩu.

Ngoài ra, việc cước tàu biển giảm mạnh cũng sẽ giúp NKG hồi phục thêm biên lợi nhuận. Cụ thể, tính đến T8/2023, chỉ số giao nhận hàng tàu rời BDI đã giảm 81% từ đỉnh tháng 11/2021, qua đó chúng tôi dự phóng NKG có thể tăng thêm 2.4% biên lợi nhuận trong năm 2023. Chúng tôi dự phóng LNR của NKG năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 406 tỷ (sv. -125 tỷ trong 2022) và 663 tỷ (+63.5% CK).

VHC (Khuyến nghị Khả quan): Kỳ vọng tăng trưởng trở lại từ Q4/23

Chứng khoán VNDirect : Doanh thu thuần (DTT) của VHC giảm 34% svck xuống 4.945 tỷ đồng trong 6T23 do 1) nhu cầu yếu hơn ở các thị trường xuất khẩu chính và 2) mức nền cao trong 6T22. Doanh thu của tất cả các sản phẩm liên quan đến cá tra giảm mạnh 20-43% svck do XK thị trường Mỹ sụt giảm mạnh (-56% svck). Biên LN gộp thu hẹp đáng kể 5,8 điểm % do giá bán trung bình cá tra giảm 17% trong 6T23, theo ước tính của chúng tôi. Do đó, LN ròng 6 tháng đầu năm 2023 giảm 52% svck xuống còn 631 tỷ đồng, hoàn thành 34% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Mặc dù KQKD trong 6T23 thấp nhưng DTT/LN gộp của VHC trong Q2/23 đã phục hồi đáng kể khi tăng 23%/47% sv quý trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi. Chúng tôi cho rằng sự cải thiện sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2023, đặc biệt tại hai thị trường chính là Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi kỳ vọng VHC có thể ghi nhận tăng trưởng dương svck từ Q4/23 nhờ 1) lạm phát hạ nhiệt và mức tồn kho giảm tại Mỹ, 2) nhu cầu tăng phục vụ kỳ nghỉ lễ cuối năm tại các thị trường xuất khẩu lớn và 3) mức nền thấp trong Q4/22. Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng DT/LN ròng năm 2023 sẽ lần lượt giảm 15%/31% svck, sau đó tăng trở lại mức 15%/19% svck trong năm 2024.

Chúng tôi điều chỉnh DT sản phẩm cá tra năm 2023/24 lần lượt -8%/+21% và giảm dự phóng DT các sản phẩm khác 38%/36% so với báo cáo trước do nhu cầu nhập khẩu và giá bán trung bình tại các thị trường xuất khẩu trong năm 2023 thấp hơn dự kiến. Chúng tôi giảm dự phóng DT của mảng C&G (collagen&gelatin) trong năm 2023/24 xuống 38%/48% do nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh hơn dự kiến do thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. Nhìn chung, trong năm 2023/24, chúng tôi giảm DT thuần 22%/9,0% so với dự báo trước đó, dẫn đến LN ròng lần lượt giảm 28%/14% trong 2023/24.