Chứng khoán ngày 9/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua SCS với giá mục tiêu 93.100 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Nâng khuyến nghị đối với CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) từ KHẢ QUAN lên MUA mặc dù đã giảm giá mục tiêu 6,4% xuống 93.100 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của SCS đã giảm 18% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu là do giả định WACC cao hơn 0,8 điểm %, điều này được bù đắp một phần từ cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023 so với giữa năm 2023 trước đây. Ngoài ra, VCSC cũng giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022/2023/2024 lần lượt 6,9%/11%/13% vì dự báo lượng hàng hóa xử lý của SCS sẽ thấp hơn trong giai đoạn 2022-2024 do hoạt động thương mại toàn cầu chậm lại.

Trong năm 2022, VCSC dự báo doanh thu tăng 8,7% YoY lên 912 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng 2,4% YoY trong lưu lượng hàng hóa và tăng 5,5% YoY cho giá dịch vụ trung bình (ASP). Ngoài ra, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng 15% YoY đạt 652 tỷ đồng.

VCSC dự báo doanh thu sẽ đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 718 tỷ đồng (+10% YoY) trong năm 2023. Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng sản lượng hàng hóa 10% YoY, trong khi mức tăng lợi nhuận YoY bị ảnh hưởng một phần bởi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cao hơn sau khi kết thúc thời gian ưu đãi thuế TNDN 5% vào cuối năm 2022.

VCSC cho rằng SCS có định giá hấp dẫn với PEG giai đoạn 2021-2024 là 0,8 (dựa theo dự báo của chúng tôi) với bảng cân đối kế toán lành mạnh và vị thế thị trường chỉ có 2 công ty cạnh tranh. Các dự báo và định giá hiện tại thận trọng giả định rằng SCS sẽ không tham gia vào Sân bay Quốc tế Long Thành (LTA), cho thấy giá cổ phiếu của SCS khá hấp dẫn mặc dù giả định chưa mở rộng tại sân bay mới này. Do đó, VCSC tin rằng việc tham gia hoạt động tại LTA thành công sẽ là một chất xúc tác tích cực cho SCS.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Hoạt động thương mại giảm; công suất hạn chế tại sân bay tại SGN.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 9/11?

Khuyến nghị mua VIB với giá mục tiêu 32.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thông báo đã nhận được khoản giải ngân khoản vay từ nước ngoài trị giá 150 triệu USD với thời hạn 5 năm từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Mục đích của khoản vay này là nhằm hỗ trợ VIB đẩy mạnh các khoản vay cho các khách hàng cá nhân để mua, xây và sửa chữa nhà ở. VIB sẽ chi hơn 45 triệu USD (1,1 tỷ đồng) để tài trợ cho các khoản vay giao dịch mua nhà dưới 35.000 USD (870 triệu đồng).

Theo ngân hàng, rủi ro tỷ giá đối với các khoản vay nước ngoài được phòng vệ; tuy nhiên, VCSC không có thông tin chi tiết về chi phí phòng vệ rủi ro của VIB. Tại cuộc họp với các NĐT của VIB tổ chức ngày 26/10, ban lãnh đạo cho biết lãi suất của khoản vay dựa trên SOFR cộng với biên lợi nhuận.

Tính đến quý 3/2022, VIB đã nhận được khoảng 910 triệu USD vốn vay từ nước ngoài. Khoản vay mới tương đương 1,1% tài sản sinh lãi của VIB tại quý 3/2022.

Theo VIB, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng có chi phí vốn cao hơn so với các khoản vay từ nước ngoài. VCSC cho rằng khoản vay từ nước ngoài này có thể hỗ trợ chi phí huy động vốn của VIB bằng cách giảm áp lực trong việc thu hút tiền gửi khách hàng dài hạn nhằm kiểm soát nguồn vốn ngắn sử dụng cho vay trung và dài hạn dưới mức giới hạn quy định là 34%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn của VIB là 32% trong quý 3/2022.

VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với VIB với giá mục tiêu là 32.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 39.200 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố sản lượng bán 10 tháng 2022 (10T 2022) như sau: 3,6 triệu tấn thép xây dựng (+13% YoY – hoàn thành 84% dự báo cả năm), 2,3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) (+9% YoY – 88% dự báo cả năm), 634.000 tấn ống thép (+11% YoY –87% dự báo cả năm), và 276.000 tấn tôn mạ (-13% YoY – 64% dự báo cả năm).

Trong khi doanh số 10T 2022 của HPG nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm nhờ KQKD 9T 2022 cao, sản lượng bán thép xây dựng trong tháng 10/2022 của HPG chỉ đạt 210.000 tấn (-34% QoQ & -55% YoY), phản ánh nhu cầu đối với vật liệu xây dựng chững lại do những thách thức đối với thị trường BĐS trong nước.

Do thép xây dựng là chỉ số chính phản ánh nhu cầu xây dựng trong nước, doanh số bán thấp trong tháng 10/2022 của HPG dẫn đến rủi ro điều chỉnh giảm đối với triển vọng nhu cầu vật liệu xây dựng – bao gồm thép xây dựng – trong 2 tháng cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho HPG với giá mục tiêu là 39.200 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 190%, bao gồm lợi suất cổ tức là 3,6%.