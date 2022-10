Chứng khoán ngày 4/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua PVT với giá mục tiêu 26.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố KQKD 8 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (+15,6% YoY) và LNTT đạt 690 tỷ đồng (+11,1% YoY). Doanh thu và LNTT sơ bộ 8 tháng lần lượt hoàn thành 67,1% và 53,7% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng.

VCSC dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng cốt lõi sẽ đạt 23,8% YoY nhờ: 1) đóng góp doanh thu & lợi nhuận từ tàu chở khí siêu lớn (VLGC) và các tàu chở hóa chất được mua trong năm 2021 và 2) cước phí thuê tàu tăng 5%. VCSC dự phóng PVT có thể mua thêm 6 tàu (1 tàu chở dầu thô, 4 tàu chở hóa chất và 1 tàu chở than) trong năm 2022, giúp tăng lợi nhuận cốt lõi thêm 9,0% YoY trong năm 2023.

Đáng chú ý, CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP, không đánh giá), công ty con mà PVT sở hữu 65% cổ phần, đã nộp hồ sơ để chuyển niêm yết 94,3 triệu cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE. PVP ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 652 tỷ đồng (+6,5% YoY) và LNST đạt 31 tỷ đồng (-73,5% YoY) do

1) thay đổi hợp đồng thuê tàu từ hợp đồng thuê tàu giao ngay sang hợp đồng thuê chuyến và 2) ghi nhận ứng trước chi phí bảo dưỡng đội tàu (Apollo, FSO Đại Hùng Queen).

Doanh thu và LNST 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 45% và 18% kế hoạch cả năm của PVP. Trong 6 tháng cuối năm 2022, PVT ước tính đạt LNTT khoảng 100 tỷ đồng – 200 tỷ đồng từ việc thanh lý tàu chở dầu thô Athena.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho PVT với giá mục tiêu là 26.000 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 41,4%, bao gồm lợi suất cổ tức là 5,2%), PVT hiện đang giao dịch với P/E 2022 là 7,9 lần.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 4/10?

Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 87.800 đồng/cp

CTCK SS I: Kết quả kinh doanh tháng 8 của CTCP Thế giới di động (MWG) phù hợp với ước tính cả năm.

Mặc dù áp lực lạm phát có thể gia tăng vào cuối năm, nhưng lợi nhuận 6 tháng cuối năm vẫn có thể tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái (so với lợi nhuận đi ngang trong 6 tháng đầu năm 2022), do mức nền so sánh thấp của 6 tháng cuối năm 2021, và dự kiến lợi nhuận của mảng Bách hóa xanh sẽ cải thiện, doanh thu từ các sản phẩm của Apple tăng lên. Điều này dự báo mang lại mức tăng trưởng lợi nhuận là 22% trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022.

SSI duy trì ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 và 2023 lần lượt là 5,48 nghìn tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) và 7,19 nghìn tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ). SSI duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG, với giá mục tiêu là 87.800 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua VSH với giá mục tiêu 48.645 đồng/cp

CTCK Mirae Asset: Nhu cầu điện Việt Nam dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm đến 2030 nhờ tốc độ dân số tăng trưởng nhanh và dòng vốn FDI dồi dào.

Trong đó, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) được kỳ vọng sẽ hưởng lợi chính từ quá trình tự do hóa thị trường điện với chi phí sản xuất thấp. Bên cạnh đó, cam kết của Nhà nước nhằm đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 và việc giá than, khí tăng nhanh đã hỗ trợ tỷ lệ huy động của thủy điện so với các nguồn điện khác.

Mirae Asset kỳ vọng sản lượng điện sản xuất của VSH sẽ cao hơn dự kiến nhờ giai đoạn La Nina kéo dài đến cuối năm 2022 với xác suất cao từ 55%-65%.

Trong năm 2022, VSH được kỳ vọng sẽ đạt 2.298 triệu kWh, tăng 29,8% so với cùng kỳ nhờ sản lượng huy động cao trong giai đoạn La Nina và giá bán bình quân được cải thiện, sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.373 tỷ đồng, tăng 47,3% và 848 tỷ đồng, tăng 118,7%.

Với dự báo trên, Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng với cp VSH với giá mục tiêu 12 tháng dự kiến là 48.645 đồng/cp.