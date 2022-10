Chứng khoán ngày 31/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua PVT với giá mục tiêu 26.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) với doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 627 tỷ đồng (+33,9% YoY), lần lượt hoàn thành 77,8% và 75,6% dự báo cả năm.

LNST 9T 2022 khả quan nhờ 1) giá cước vận tải cao và 2) đóng góp lợi nhuận từ các tàu mới (tàu chở khí siêu lớn (VLGC) và các tàu chở hóa chất). Trong 9T 2022, giá cước giao ngay tàu chở dầu Aframax và giá cước thuê định hạn tàu Aframax lần lượt tăng 190,9% YoY và 113,4% YoY.

Tính riêng quý 3, LNST sau lợi ích CĐTS của PVT đạt 265 tỷ đồng (+3 lần YoY), một phần nhờ ghi nhận lãi 212 tỷ đồng từ việc thanh lý tàu chở dầu thô Athena.

LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi của PVT trong 9T 2022 hoàn thành 60,5% dự báo cả năm. Tuy nhiên, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự phóng cả năm do mảng vận tải có diễn biến tốt hơn dự kiến (lợi nhuận gộp hoàn thành 79,8% dự báo cả năm 2022) có thể bù đắp cho chi phí lãi vay cao hơn dự kiến.

Trong khi đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2022 do lãi từ thanh lý tàu tăng gấp đôi so với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

PVT đầu tư vào đội tàu đúng tiến độ khi công ty đã chi 1,6 nghìn tỷ đồng từ vốn XDCB (tương ứng 78,2% so với dự báo cả năm.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 31/10?

Khuyến nghị mua MBB với giá mục tiêu 35.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) đã công bố KQKD hợp nhất 9 tháng 2022 (9T 2022) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 14,0 nghìn tỷ đồng (+53,2% YoY), hoàn thành 78% dự báo 2022 của chúng tôi nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 38,7% YoY, (2) chi phí dự phòng giảm 25,9% YoY và (3) hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh mẽ 46,5% YoY.

Điều này cho thấy LNST sau lợi ích CĐTS quý 3/2022 là 4,9 nghìn tỷ đồng (+5,5% so với quý 2/2022). Nhìn chung, lợi nhuận của MBB phù hợp với kỳ vọng.

Tăng trưởng tín dụng hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 là 17,1%, dựa trên (1) tăng trưởng cho vay 17,2% và (2) tăng trưởng số dư trái phiếu doanh nghiệp 15,8%.

Tăng trưởng tín dụng 9 tháng 2022 của ngân hàng mẹ là 16,9% so với hạn mức tín dụng hiện tại là hơn 23%. Tương tự với VPB và TCB, số dư trái phiếu doanh nghiệp tại MBB giảm 1,3% QoQ và chiếm 10,3% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng - mặc dù chúng tôi lưu ý rằng mức giảm này ít hơn nhiều so với TCB và VPB.

Trong khi đó, MBB đã tăng tỷ lệ đóng góp của dư nợ vay bán lẻ lên 48,4% trong quý 3/2022 so với 46,1% trong quý 4/2021, và VCSC tin rằng điều này đã hỗ trợ NIM.

Tăng trưởng tiền gửi 9T 2022 là -2,0% và tỷ lệ CASA là 42,4% so với 48,7% vào cuối năm 2021. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) hợp nhất 9T 2022 tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 33,1% do chi phí HĐKD (OPEX) tăng 26,6% YoY đến từ chi phí nhân viên tăng 28,3% YoY.

Tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng/tổng dư nợ hợp nhất quy năm trong 9T 2022 tăng lên 1,21% so với 0,97% trong năm 2021.

Khuyến nghị mua GEG với giá mục tiêu 23.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Điện lực Gia Lai (GEG) công bố nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi (tương ứng khoảng 20% tổng số cổ phiếu trước phát hành và 17% tổng số cổ phiếu sau phát hành) cho định chế tài chính Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) với quyền thực hiện chuyển đổi sau 24 tháng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/CP, giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách/CP vào ngày phát hành và cổ tức tiền mặt là 6% mệnh giá trong 6 năm.

Số vốn huy động trị giá 642 tỷ đồng sẽ được giải ngân để đầu tư vào các công ty con của GEG và tăng vốn lưu động. Cụ thể, GEG sẽ đầu tư 321 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng VPL và 240 tỷ đồng vào CTCP Điện lực Đức Huệ - Long An để xây dựng dự án điện gió VPL 2 mở rộng và trang trại điện mặt trời TTC Đức Huệ 2. GEG sẽ sử dụng 81 tỷ còn lại để thanh toán khoản nợ trị giá 95 tỷ đồng cho ngân hàng Agribank. Việc giải ngân dự kiến được thực hiện trong giai đoạn quý 1 – quý 2/2023.

VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho GEG với giá mục tiêu là 23.300 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 92%.