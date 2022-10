Chứng khoán ngày 24/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua GDT với giá mục tiêu 49.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : GDT công bố KQKD quý 3/2022 yếu với doanh thu và LNST lần lượt giảm 51% QoQ và 57% QoQ. Doanh thu và LNST 9 tháng đầu năm 2022 của GDT lần lượt hoàn thành 64% và 70% dự báo cả năm.

Việc khách hàng tích trữ tồn kho quá mức và xả hàng tồn kho làm phóng đại thêm tác động của sự biến động nhu cầu hạ nguồn đối với các nhà xuất khẩu thượng nguồn - đặc biệt nổi bật trong trường hợp của GDT so với các doanh nghiệp xuất khẩu công nghiệp nhẹ, hướng tới người tiêu dùng mà VCSC theo dõi.

Trong khi LNST 6 tháng đầu năm 2022 của GDT có mức tăng 17% - hơn so với tốc độ tăng trưởng trước đây của cty – thì doanh thu và lợi nhuận của công ty lại giảm mạnh trong quý 3/2022.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp quý 3/2022 của GDT vẫn ở mức cao là 35,1% so với mức 36,8% trong quý 2/2022. VCSC lưu ý rằng chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong quý 3/2021 khi Việt Nam giãn cách xã hội trên toàn quốc do dịch COVID-19, nên không nên so sánh YoY.

Triển vọng ngắn hạn vẫn kém khả quan do hàng tồn kho của khách hàng vẫn ở mức cao, làm ảnh hưởng đến backlog của GDT trong quý 4/2022.

Ngoài ra, GDT đã không đưa nhà máy sản xuất nội thất mới đi vào hoạt động trong quý 3/2022 như dự kiến trước đây, VCSC cho rằng do nhu cầu thấp. Tuy nhiên, tình hình này không ảnh hưởng dự báo lợi nhuận do VCSC dự báo nhà máy mới này chỉ đóng góp khoản lợi nhuận nhỏ trong năm 2022.

Khuyến nghị mua PHR với giá mục tiêu 82.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đi ngang YoY đạt 523 tỷ đồng nhưng LNST sau lợi ích CĐTS giảm 16% YoY chỉ đạt 122 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận mảng bán đất KCN giảm YoY.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022), doanh thu của PHR giảm 12% YoY đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 53% YoY đạt 468 tỷ đồng, chủ yếu nhờ công ty ghi nhận thu nhập đền bù ròng 280 tỷ đồng từ việc chuyển đổi đất cao su cho KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) trong quý 1/2022.

VCSC hiện giả định PHR sẽ ghi nhận thu nhập đền bù trị giá 691 tỷ đồng từ việc chuyển đổi đất cao su cho KCN VSIP III trong năm 2022, chiếm 54% dự báo LNTT cả năm. VCSC lưu ý rằng PHR sẽ ghi nhận thu nhập đền bù từ việc chuyển đổi đất dựa trên khoản thanh toán tiền mặt thực tế từ VSIP III do công ty đã nhận được phê duyệt chuyển đổi đất.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9T 2022 của PHR lần lượt hoàn thành 63% và 47% dự báo cả năm. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi năm 2022 là 987 tỷ đồng (+107% YoY) chủ yếu dựa trên dự báo của VCSC về thu nhập từ việc chuyển đổi đất cao su cho VSIP III.

Khuyến nghị mua PNJ với giá mục tiêu 144.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): PNJ công bố KQKD quý 3/2022 sơ bộ với doanh thu thuần đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (+8x YoY) và LNST đạt 252 tỷ đồng so với khoản lỗ 160 tỷ đồng vào quý 3/2021 do tất cả các cửa hàng của công ty tại TP.HCM đều đóng cửa từ tháng 6 đến giữa tháng 10/2021 do giai đoạn giãn cách xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của PNJ đạt 25,6 nghìn tỷ đồng (+104% YoY) và LNST đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+133% YoY), lần lượt hoàn thành 73% và 70% dự báo cả năm tương ứng.

Kết quả trên cho thấy doanh thu thuần đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+11x YoY) và LNST đạt 94 tỷ đồng vào tháng 9/2022 so với khoản lỗ 49 tỷ đồng vào tháng 9/2021.

Mảng bán lẻ có doanh thu đạt 4,7 nghìn tỷ đồng (+8x YoY) trong quý 3/2022. Mặc dù VCSC cho rằng doanh thu bán lẻ trong quý 3/2022 đã quay về mức bình thường so với mức doanh thu bán lẻ trung bình hàng quý cao là 5,4 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, VCSC cho rằng điều này vẫn cho thấy sức mạnh chi tiêu lớn của khách hàng của PNJ khi so sáng với doanh thu bán lẻ của Q3 trong những năm bình thường ví dụ như doanh thu bán lẻ đạt 2 nghìn tỷ đồng trong Q3 2019.

Xét về KQKD 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) theo mảng, doanh thu bán lẻ (60% tổng doanh thu 9T 2022) tăng 113% YoY, doanh thu bán buôn (12% tổng doanh thu 9T 2022) tăng 85% YoY và doanh thu vàng miếng (26% tổng doanh thu 9T 2022) tăng 104% YoY.

VCSC chủ yếu cho rằng biên lợi nhuận gộp của PNJ giảm YoY (từ 18,5% trong 9T 2021 còn 17,4% trong 9T 2022) do biên lợi nhuận gộp thấp hơn của mảng kinh doanh bán lẻ do sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm và nguyên liệu đầu vào tăng giá. Tuy nhiên, VCSC cho rằng giá nguyên liệu đầu vào như kim cương và vàng giảm gần đây sẽ giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện so với tháng trước.

Số lượng cửa hàng của PNJ là 354 vào cuối tháng 9/2022 so với 341 cửa hàng vào năm 2021. Trong 9T 2022, PNJ đã mở mới 21 cửa hàng vàng, nâng cấp 19 cửa hàng vàng, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ và 2 cửa hàng PNJ Watch mới, đồng thời đóng cửa 6 cửa hàng vàng và 6 cửa hàng bạc.

Mặc dù tiến độ mở rộng và nâng cấp cửa hàng có vẻ chững lại trong quý 3/2022, VCSC tin rằng PNJ vẫn có thể đạt được giả định hiện tại của chúng tôi là 35 cửa hàng vàng mới vào năm 2022 do công ty có xu hướng tăng cường mở cửa hàng trong quý 4 để tận dụng mùa lễ hội rơi vào quý 4-quý 1.

Cuối quý 3/2022, PNJ có 334 cửa hàng vàng, 8 cửa hàng bạc độc lập, 3 cửa hàng CAO Fine (thương hiệu trang sức cao cấp của PNJ), 4 cửa hàng Style by PNJ, 2 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art (showroom quà tặng doanh nghiệp).