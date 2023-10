Chứng khoán ngày 23/10: PVS, NLG và GDT được nhận định thế nào?

PVS (Khuyến nghị Mua): Mảng M&C tăng trưởng mạnh hơn sẽ thúc đẩy LNST năm 2024

Chứng khoán Vietcap: Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thêm 6,4% lên 43.500 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 cao hơn 1% (thay đổi tương ứng -4%/+4%/+1% cho năm 2023/2024/2025) và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Chúng tôi tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 thêm 1% vì 1) chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận năm 2024 từ các liên doanh FSO/FPSO thêm 53% lên 838 tỷ đồng (65% LNST sau lợi ích CĐTS của PVS) do PVS gia hạn hợp đồng đối với FPSO Ruby II thêm 1 năm với giá thuê ngày là 92.500 USD và 2) chúng tôi đưa hợp đồng đường ống dẫn khí của mỏ Lạc Đà Vàng trị giá 73 triệu USD và hợp đồng Fengmiao (Đài Loan) trị giá 100 triệu USD (hợp đồng điện gió ngoài khơi thứ tư) vào dự báo, gần như bù đắp giá trị hợp đồng thấp hơn của hợp đồng M&C đầu tiên thuộc dự án Lô B (điều chỉnh giảm từ 600 triệu USD xuống 400 triệu USD).

Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 4% xuống còn 925 tỷ đồng (+5% YoY) do trì hoãn ghi nhận một phần doanh thu của dự án Gallaf – Giai đoạn 3 (Qatar) từ năm 2023 sang năm 2024, lấn áp ước tính lợi nhuận cao hơn từ các liên doanh FSO/FPSO.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 31% YoY chủ yếu do chúng tôi dự báo doanh thu M&C sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ đạt 16 nghìn tỷ đồng, nhờ vào sự phục hồi của các hoạt động thăm dò & khai thác (E&P) trong nước cũng như đóng góp từ các dự án điện gió ngoài khơi mới.

Dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) cho EPS giai đoạn 2022-2025 đạt 21% của chúng tôi được hỗ trợ bởi dự báo backlog M&C giai đoạn 2023-2027 đạt 5,5 tỷ USD của chúng tôi và lợi nhuận ổn định từ các liên doanh FSO/FPSO ở mức ~500 tỷ đồng/năm.

Định giá của PVS có vẻ hấp dẫn ở mức P/E năm 2024 là 17,4 lần và PEG 3 năm tương ứng là 0,8.

Yếu tố hỗ trợ: Lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO trong giai đoạn 2025-2027 cao hơn dự kiến và đóng góp lợi nhuận từ dự án điện gió ngoài khơi vốn đầu tư 5 tỷ USD để xuất khẩu điện sang Singapore.

Rủi ro: Biên lợi nhuận của mảng M&C năm 2024 thấp hơn dự kiến và dự án Lô B bị trì hoãn.

NLG: LNST sau lợi ích CĐTS Q3 2023 tăng trưởng YoY được hỗ trợ bởi lượng bàn giao và thu nhập thuế hoãn lại cao hơn so với cùng kỳ

Chứng khoán Vietcap: CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) công bố KQKD với doanh thu bàn giao BĐS cốt lõi quý 3/2023 (bao gồm doanh thu từ dự án liên doanh Mizuki Park) đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-13% QoQ nhưng +52% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 66 tỷ đồng (+8,4 lần YoY). Tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu được hỗ trợ bởi (1) lượng bàn giao các dự án Mizuki Park và Southgate và (2) thu nhập thuế TNDN hoãn lại cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu bàn giao BĐS cốt lõi của NLG là 4,3 nghìn tỷ đồng (gấp 1,7 lần YoY), hoàn thành 75% dự báo cả năm của chúng tôi. Lượng bàn giao tại Mizuki Park và Southgate lần lượt chiếm 68% và 30% tổng doanh thu bàn giao BĐS cốt lõi trong 9T 2023. LNST sau lợi ích CĐTS của NLG tăng 63% so với cùng kỳ lên 194 tỷ đồng và hoàn thành 32% dự báo cả năm của chúng tôi.

Chúng tôi hiện dự phóng việc bàn giao dự án và ghi nhận chuyển nhượng cổ phần tại Paragon sẽ thúc đẩy lợi nhuận quý 4/2023. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, NLG vẫn đang chờ tỉnh Đồng Nai chấp thuận thủ tục cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc bán 25% cổ phần tại dự án Paragon cho nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi cho rằng quá trình phê duyệt chậm hơn có thể gây ra rủi ro điều chỉnh giảm cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 của chúng tôi là 605 tỷ đồng (+9% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Doanh số bán hàng quý 3/2023 tăng 43% QoQ đạt 902 tỷ đồng chủ yếu được hỗ trợ bởi doanh số bán khoảng 170 căn hộ chung cư tại dự án Akari City Giai đoạn 2 vào cuối tháng 9. Doanh số bán hàng 9T 2023 đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-87% YoY), trong đó Akari City Giai đoạn 2 chiếm 60%, Mizuki Park chiếm 22% và Southgate chiếm 18%.

Doanh số bán hàng 9T 2023 đạt 34% so với dự báo doanh số bán hàng năm 2023 của chúng tôi là 5,3 nghìn tỷ đồng (-35% YoY). Do chúng tôi quan sát thấy các hoạt động của thị trường BĐS trong quý 3/2023 cải thiện chậm hơn so với dự kiến (xem thêm Báo cáo Ngành BĐS Nhà ở ngày 12/10), chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

GDT: Lợi nhuận quý 3/2023 đi ngang so với quý 2/2023

Chứng khoán Vietcap: CTCP Chế biến GỗĐức Thành (GDT) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu và LNST giảm lần lượt 36% và 65% YoY.

Doanh thu quý 3/2023 cải thiện YoY so với mức cơ sở so sánh thấp. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, GDT đã phải hạ giá bán trong bối cảnh nhu cầu yếu, ảnh hưởng biên lợi nhuận. Do đó, LNST chỉ đạt 8 tỷ đồng (–20% YoY).

So với quý 2/2023, doanh thu quý 3/2023 giảm. Tuy nhiên, tính thời vụ trong chi phí SG&A đã hỗ trợ tăng trưởng LNST so với quý trước.

Việc mua lại nhà máy sản xuất nội thất gỗ vẫn bị trì hoãn do trở ngại pháp lý về quyền sử dụng đất tại công ty mục tiêu. Do đó, KQKD quý 3/2023 không bao gồm nhà máy này. Khoản đầu tư của công ty vẫn nằm trên bảng cân đối kế toán dưới dạng các khoản phải thu. Chúng tôi đã đưa nhà máy này vào dự báo của chúng tôi cho năm 2023.