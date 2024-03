Chứng khoán ngày 20/3: Khuyến nghị những cổ phiếu nào?

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HDG

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi cho rằng sự phục hồi kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG), tác động tích cực từ việc chính thức mở bán giai đoạn 3 Charm Villas, và thông tin về Dự thảo thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất khác sẽ là động lực cho giá cổ phiếu trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho HDG, mức giá mục tiêu 35.800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 22,6%).

Rủi ro: Tiến độ mở bán/bàn giao tại Charm Villas, thủ tục pháp lý các dự án bất động sản nối tiếp chậm hơn dự kiến; hướng xử lý chính thức nghiêm trọng hơn đối với 2 dự án Điện mặt trời.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu AGG

CTCK Vietcombank (VCBS)

Trong giai đoạn 2024 – nửa đầu năm 2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao và ghi nhận doanh thu đối với các sản phẩm còn lại tại dự án West Gate (Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra, hiệu quả lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng BĐS của AGG dự báo sẽ được cải thiện đáng kể nhờ mặt bằng giá bán cao hơn.

Dự án The Gió (Dĩ An, Bình Dương) hiện đã hoàn thành phần lớn thủ tục pháp lý và dự kiến đưa vào kinh doanh sau khi tính toán xong tiền sử dụng đất cần nộp bổ sung. Chúng tôi đánh giá The Gió sẽ mang lại hơn 7.000 tỷ đồng doanh thu và là nguồn đóng góp chủ đạo đến kết quả kinh doanh của AGG trong giai đoạn 2025 – 2027.

Bên cạnh việc triển khai The Gió, trong giai đoạn 2024 – 2025 AGG dự kiến đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (BC27 và BC3.2), theo đó hưởng lợi từ mật độ dân cư và mặt bằng giá bán đã được xác lập bởi West Gate.

Trong giai đoạn 2024 – 2026, VCBS đánh giá hoạt động triển khai, bán hàng của AGG sẽ sôi nổi hơn khi thị trường dần hồi phục và doanh nghiệp chủ trương khởi động lại hoạt động M&A, xúc tiến hoàn thiện pháp lý các dự án BĐS. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu AGG với mức định giá hợp lý là 28.760 đồng/CP.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Kết thúc quý IV/2023, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt doanh thu thuần 9.760 tỷ đồng tăng 17,6% so với cùng kỳ nhờ chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,2ppts lên 17,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng, tăng mạnh 35% nhờ những nỗ lực gia tăng doanh thu, tối ưu chi phí, lợi nhuận vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra đầu năm.

Doanh thu các mảng kinh doanh chính của PNJ có kết quả trái ngược. Mảng kinh doanh chính là bán lẻ trang sức duy trì doanh thu đi ngang, mảng vàng miếng tăng mạnh nhờ giá vàng tăng, nhu cầu người dân mua vàng trong thời kỳ kinh tế giảm tốc, mảng bán sỉ tiếp tục giảm mạnh.

Doanh thu bán lẻ mặc dù chỉ đi ngang so với cùng kỳ tuy nhiên lại ghi nhận các tín hiệu rất tích cực khi mức độ giảm ít hơn thị trường chung, gia tăng tệp khách hàng và liên tục mở rộng mạng lưới cửa hàng. Trong năm 2024, khi sức mua hồi phục cùng với kế hoạch tiếp tục mở mới 40-50 cửa hàng, dự kiến mảng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng của PNJ.