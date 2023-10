Chứng khoán ngày 20/10: Trái chiều VCG, STK và PHR

PHR: Việc bàn giao đất KCN theo kế hoạch thúc đẩy lợi nhuận quý 3 CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố KQKD quý 3/2023 với doanh thu giảm 13% YoY còn 453 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đi ngang YoY ở mức 121 tỷ đồng. Lợi nhuận thấp từ mảng cao su & gỗ được bù đắp một phần nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp của mảng KCN tăng. Ngoài ra, thu nhập tài chính và thu nhập từ các công ty liên kết trong cùng kỳ cũng cao hơn. Lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 242 tỷ đồng (-6% YoY), chủ yếu nhờ bàn giao đất tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình (tính đến cuối năm 2022, KCN này đã được lấp đầy 99%). LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2023 tăng 1% YoY đạt 471 tỷ đồng và tương đương 85% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong quý 4/2023, chúng tôi dự báo lợi nhuận từ mảng KCN sẽ thấp hơn so với quý trước và chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ ghi nhận thêm 94 tỷ đồng thu nhập khác, chủ yếu nhờ 20% lợi nhuận được hưởng từ hoạt động cho thuê đất của VSIP III. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Thu nhập tài chính tăng 57% YoY đạt 136 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, chủ yếu do (1) thu nhập lãi từ tiền gửi tăng 44% YoY đạt 116 tỷ đồng và (2) 16 tỷ đồng thu nhập cổ tức từ CTCP Nam Tân Uyên (NTC) — công ty con do PHR sở hữu 33%. Thu nhập tài chính 9 tháng đầu năm 2023 (không bao gồm cổ tức được chia được ghi nhận là thu nhập tài chính) đã hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi. Tổng thu nhập ròng từ các công ty liên kết (bao gồm cổ tức được chia được ghi nhận là thu nhập tài chính), chiếm 13% LNTT, đạt 76 tỷ đồng (+10% YoY) trong 9 tháng đầu năm 2023 và hoàn thành 95% dự báo cả năm của chúng tôi . NTC đóng góp chính vào khoản thu nhập này. Lợi nhuận ròng khác trong 9 tháng đầu năm 2023, chiếm 45% LNTT, đạt 275 tỷ đồng (-4% YoY) và hoàn thành 74% dự báo cả năm của chúng tôi. PHR ghi nhận 200 tỷ đồng thu nhập bồi thường cho KCN VSIP III trong quý 1/2023 và 69 tỷ đồng thu nhập khác từ việc thanh lý cây trong quý 2/2023.

VCG (Khuyến nghị Mua): Gã khổng lồ thức giấc

Chứng khoán Phú Hưng: Doanh thu 1H23 của VCG đạt 6,533 tỷ đồng (+85% YoY), và ghi nhận LNST đạt 127.9 tỷ đồng (-80% YoY), lần lượt hoàn thành 40% doanh thu và 15% LNST theo kế hoạch năm.

Dự kiến Vinaconex sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng từ năm 2022 khi doanh thu 2023F đạt 11,999 tỷ đồng (+41% YoY), và chúng tôi cho rằng Vinaconex có thể duy trì mức doanh thu trong khoảng 12,000 tỷ đồng trong năm 2024. Sự tăng trưởng này chủ yếu xuất phát từ (i) lĩnh vực xây dựng, với tổng giá trị xây dựng theo chúng tôi ước tính hiện tại khoảng 27,000 tỷ đồng và (ii) đóng góp của lĩnh vực bất động sản sau khoản thời gian dài trầm lắng, với việc ghi nhận toàn bộ dự án Green Diamond 93 Láng Hạ năm nay

Luận điểm đầu tư:

(i) Lĩnh vực xây dựng – Tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công: Vinaconex (VCG) đã khẳng định vị thế của mình là một trong những nhà thầu xây dựng uy tín tại Việt Nam, liên tục giành thầu cho nhiều dự án đầu tư công có quy mô lớn. Đáng chú ý là 05 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1, 03 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 và các gói thầu xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.

Chúng tôi dự phóng rằng giai đoạn từ 2023F đến 2024F, doanh thu mảng xây dựng có thể đạt khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng và 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 23% YoY và 8% YoY.

(ii) Kinh doanh bất động sản – Hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển hàng đầu thị trường BĐS Việt Nam: Vinaconex hiện sở hữu quỹ đất lớn với diện tích lên đến 2,000 ha, bao gồm BDS dân dụng, BDS nghỉ dưỡng và BDS khu công nghiệp, tọa lạc ở các vị trí đắc địa tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam và nhiều khu vực khác.

Trong năm 2023F, VCG dự kiến giao nhận dự án Green Diamond 93 Láng Hạ, đáng kể đóng góp khoản doanh thu khoảng 2,200 tỷ đồng. Hơn nữa, Vinaconex đang nhanh chóng thúc đẩy tiến độ của siêu dự án Cát Bà Amatina với diện tích lên đến 179 ha và giá trị đầu tư khoảng 11,000 tỷ đồng. Với kế hoạch hoàn thành năm 2025, dự kiến sẽ góp phần tích cực vào sự tăng trưởng của Vinaconex trong tương lai

(iii) Đầu tư tài chính: Hoạt động ổn định và hiệu quả: VCG đang tập trung đầu tư vào các công ty có hiệu suất cao trong lĩnh vực năng lượng, cung cấp nước sạch và giáo dục. Các khoản đầu tư này hiện mang lại khoản doanh thu hàng năm khoảng 2,200 tỷ đồng, và có biên lợi nhuận gộp khoảng 30%

Định giá & Khuyến nghị: Sử dụng phương pháp định giá P/E so với các doanh nghiệp xây dựng cùng lĩnh vực, và P/B so với các doanh nghiệp BDS, tính toán giá hợp lý là 33,000 VND/ cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA với tiềm năng tăng giá là 42%.

Rủi ro đầu tư: (1) Giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của lĩnh vực xây dựng; (2) Các dự án xây dựng bị chậm tiến độ triển khai ảnh hưởng từ công tác giải phóng mặt bằng hoặc ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi khác; (3) Ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường bất động sản.