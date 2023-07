Chứng khoán ngày 19/7: KDH tăng tỷ trọng, PNJ khả quan

KDH (Khuyến nghị Tăng tỷ trọng): Dự án bền vững

Chứng khoán Mirae Asset : KDH là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Hoạt động ở phân khúc nhà ở tầm trung và cao cấp với quỹ đất hơn 600 ha tại TP.HCM. Doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 14 dự án, cung cấp hơn 479 căn biệt thự cao cấp, 3.747 căn hộ và gần 1.240 nhà ở liên kết vườn, ...

Quý 1/2023, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 425 tỷ đồng và 200 tỷ đồng, tăng 197% và giảm 33% YoY: 1) Biên lợi nhuận gộp tăng từ 54% lên 78% YoY; 2) Doanh thu tài chính tăng 413% YoY, đạt 12 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi tăng; 3) Chi phí tài chính giảm 53,6%, do lãi tiền vay giảm 42% YoY.

Dự án The Classia tính đến hết quý 1/2023 ước tính đã bàn giao hơn 150 căn, hoàn thành hơn 80% tiến độ, kỳ vọng là nguồn đóng góp doanh thu chính của KDH trong 2023. Ngoài ra, dự kiến mở bán The Privia (1.100 căn hộ) vào Q3/2023, The Clarita (159 biệt thự) vào cuối năm 2023, và The Emeria (616 căn hộ, 67 biệt thự) vào cuối năm 2023 hoặc 2024. Nhóm doanh nghiệp thuộc sở hữu của Keppel Land đã mua lại 49% cổ phần 2 dự án (The Clarita & The Emeria) với giá trị 3.180 tỷ đồng, điều này giúp KDH có thể đem lại dòng tiền và khoản thu nhập từ bán sản phẩm 2 dự án.

KDH sở hữu quỹ đất 330ha, tại khu dân cư Tân Tạo, Q.Bình Tân đã giải phóng mặt bằng và đền bù hơn 80%, kỳ vọng triển khai xây dựngvào 2024. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang phát triển mảng khu công nghiệp với 109,9 ha tại KCN Lê Minh Xuân mở rộng – Huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư khoảng 945 tỷ đồng, đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý, và dự kiến bắt đầu cho thuê từ 2024.

Năm 2023, chúng tôi dự phóng doanh thu và lãi ròng đạt 2.067 và 1.269 tỷ đồng, giảm 29% và tăng 15% YoY: 1) Biên lợi nhuận gộp tăng từ 50,1% lên 60,6%; 2) Ước tính doanh thu mảng bất động sản đạt 2.023 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ dự án Classia; 3) Ngoài ra, dự đoán KDH sẽ hạch toán một phần lợi nhuận từ việc bán cổ phần dự án cho Keppel Land.

EPS forward 2023 ước đạt 1.770 đ/cp, tương ứng P/E forward ở mức 18,3 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho KDH: 1) vị thế hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản với pháp lý minh bạch; 2) liên tục tìm kiếm mở rộng quỹ đất sạch đảm bảo cho tăng trưởng dài hạn; 3) thị trường bất động sản dần hồi phục vào 2024 trong bối cảnh hạ lãi suất và kích cầu từ nhà nước.

PNJ (Khuyến nghị Khả quan): Lấp lánh trở lại từ Q4/23

Chứng khoán VNDirect : Khi hầu bao thắt chặt bắt đầu phản ánh vào KQKD 5T23

KQKD của PNJ đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng suy yếu trong T5/2023 với DT và LN ròng giảm 16,85/20,7% svck. Trong đó, DT bán lẻ và DT bán sỉ giảm 22,6%/43,4% svck do nhu cầu trang sức giảm trong khi DT bán vàng miếng tăng 6,1% svck do người tiêu dùng vẫn có xu hướng tích trữ vàng trong bối cảnh lạm phát cao. Trong khi đó, biên LN gộp cải thiện 0,4 điểm % so với T4/2023 nhờ thay đổi cơ cấu danh mục sản phẩm. Do đó, PNJ ghi nhận DT và LN ròng giảm 8,4%/3,6% svck trong 5T23, lần lượt hoàn thành 41,7%/43,8% dự phóng.

Chúng tôi cho rằng nhu cầu tiêu thụ trang sức sẽ tiếp tục suy yếu trong Q3/23, do đó, PNJ có thể tiếp tục ghi nhận KQKD kém khả quan trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trang sức sẽ dần phục hồi vào Q4/23 nhờ 1) nhu cầu tiêu dùng chung phục hồi, 2) hoạt động cưới hỏi thường diễn ra vào quý 4 hàng năm sẽ thúc đẩy nhu cầu về trang sức tăng trở lại và 3) PNJ với vị thế đứng đầu thị trường bán lẻ trang sức sẽ phục hồi nhanh hơn so với các cửa hàng truyền thống. Chúng tôi kỳ vọng PNJ ghi nhận DT tăng chậm lại (-2,5% svck) sau đó cải thiện 9,6% svck trong 2024. Trong khi đó, biên LN gộp có thể cải thiện 1,6/0,3 điểm % svck nhờ 1) thay đổi cơ cấu danh mục sản phầm, tập trung hơn vào trang sức bán lẻ và 2) giảm bớt chính sách khuyến mại về giá sau giai đoạn khuyến mại mạnh mẽ nhằm chiếm lĩnh thị phần vào năm 2022. Do đó, chúng tôi kỳ vọng LN ròng của PNJ tăng 6,2%/6,5% svck trong 2023-24

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng DT xuống 3,4%/6,4% dựa trên giả định DT bán lẻ thấp hơn 0,6%/5,2% sv trước do giảm DT/cửa hàng và DT bán sỉ thấp hơn 15%/15,8% sv trước đó. Trong khi đó, chúng tôi nâng dự phóng chi phí bán hàng lên 13,2%/9,8% do chúng tôi kỳ vọng công ty vẫn sẽ đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo nhằm duy trì nhận diện thương hiệu trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu. Do đó, chúng tôi hạ dự phóng LN ròng xuống 13,2%/19% trong 2023-24.

Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 96.200đ/cp sau khi điểu chỉnh giảm EPS dự phóng trong 2023-24. PNJ hiện đang giao dịch ở mức P/E là 13,2x thấp hơn so với mức P/E trung bình 3 năm là 17,4x và P/E trong Q3/21 là 15,5x – thời điểm PNJ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội. Tiềm năng tăng giá gồm 1) doanh thu bán lẻ / tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn dự kiến và 2) các dự án / bộ sưu tập / concept mới kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu bán hàng. Rủi ro giảm giá gồm việc mở rộng/doanh thu cửa hàng chậm hơn dự kiến và nhu cầu trang sức yếu hơn dự kiến.

TDM - LNST cốt lõi nửa đầu năm 2023 thấp hơn một chút so với dự báo năm 2023 của chúng tôi

Chứng khoán VietCap : CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD nửa đầu năm 2023 bao gồm doanh thu đạt 234 tỷ đồng (+2% YoY) và LNST đạt 183 tỷ đồng (+2x YoY), hoàn thành lần lượt 45% và 58% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST tăng mạnh là do trong quý 1/2023 TDM ghi nhận thu nhập cổ tức năm 2022 từ BWE là 94 tỷ đồng, so với không ghi nhận thu nhập cổ tức vào nửa đầu năm 2022. Chúng tôi ước tính LNST từ sản xuất nước đạt 90 tỷ đồng (-1 % YoY) trong nửa đầu năm 2023, hoàn thành 40% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng LNST từ sản xuất nước giảm chủ yếu là do chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (chủ yếu từ chi phí nhân công) tăng 27% YoY so với mức tăng 2% YoY của sản lượng nước thương phẩm.