Chứng khoán ngày 16/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

CTCK Bản Việt (VCSC) : Giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với CTCP Vinhomes (VHM) nhưng giảm giá mục tiêu thêm 22,5% còn 82.900 đồng/cổ phiếu chủ yếu do VCSC tăng giả định WACC thêm 0,9 điểm phần trăm, áp dụng chiết khấu 15% cho định giá RNAV và giảm dự báo doanh số bán hàng giai đoạn 2023-2024 thêm 8%.

VCSC tiếp tục cho rằng công ty có vị thế tốt để tận dụng câu chuyện tăng trưởng ngành bất động sản nhà ở của Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và các dự án phức hợp riêng biệt.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 30,8 nghìn tỷ đồng (-21% so với mức cơ sở cao của năm 2021), chủ yếu nhờ doanh thu bán lẻ và doanh thu bán buôn tại The Empire, The Crown và Grand Park.

VCSC điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 3% khi giảm dự báo doanh thu ghi nhận đối với Ocean Park và Smart City, phần nào được bù đắp bởi doanh thu bán buôn được ghi nhận là thu nhập tài chính trong 9 tháng đầu năm 2022.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 34,3 nghìn tỷ đồng (+11% so với năm 2022), chủ yếu nhờ bàn giao tại The Empire và The Crown.

Tăng dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2022 (không bao gồm giá trị hợp đồng dịch vụ xây dựng) thêm 12% đạt 101 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) do doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm 2022 cao hơn kỳ vọng trước đây.

VCSC dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2023 sẽ giảm 19% so với năm 2022 còn 82 nghìn tỷ đồng với sự đóng góp từ 5 đại dự án hiện tại của VHM. Ngoài ra, VCSC kỳ vọng VHM sẽ mở bán các dự án Wonder Park (~133 ha) và Cổ Loa (~385 ha), cả 2 dự án đều ở Hà Nội, vào năm 2024.

VCSC cho rằng VHM đang có định giá rất hấp dẫn với P/E năm 2022/2023 là 7,5/6,7 lần (dựa trên dự báo và so với P/E năm 2022/2023 của các công ty cùng ngành trong khu vực là 9,7/9,3 lần) và P/B năm 2022 là 1,6 lần với ROE năm 2022 cao là 22,7%, bên cạnh tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu ròng là 17,3% vào cuối quý 3/2022.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Các đợt mở bán lẻ chậm hơn dự kiến tại các đại dự án mới.

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP FPT (FPT) đã công bố KQKD 11 tháng đầu năm 2022 (11T 2022) với doanh thu đạt 39,2 nghìn tỷ đồng (+23% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+29% YoY), lần lượt hoàn thành 93% và 91% dự báo cả năm tương ứng.

KQKD này phù hợp với quan điểm của VCSC về tăng trưởng lợi nhuận khả quan của FPT trong năm 2022. VCSC nhận thấy không có rủi ro nào đối với dự báo hiện tại.

Xuất khẩu phần mềm (XKPM): Doanh thu +31% YoY và LNTT +28% YoY. Biên LNTT của mảng XKPM đạt 16,7% trong 11T 2022, nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ dịch vụ chuyển đổi số (DX) có biên lợi nhuận cao. Trong 11T 2022, doanh thu DX tăng 27% YoY và chiếm 38% tổng doanh thu của mảng XKPM.

Ngoài ra, giá trị hợp đồng XKPM toàn cầu mới đã tăng 37% YoY trong 11T 2022 đạt 20,6 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 84% kế hoạch của ban lãnh đạo nhằm đạt được 1 tỷ USD giá trị hợp đồng ký mới vào cuối năm 2022.

CNTT trong nước: Doanh thu +3% YoY và LNTT +14% YoY. Biên LNTT của mảng CNTT trong nước đạt 8,8% trong 11T 2022, giảm 49 điểm cơ bản so với con số ghi nhận trong 10T 2022. Tăng trưởng chững lại chủ yếu do chi tiêu CNTT thấp hơn từ các khách hàng doanh nghiệp do tình hình khó khăn kinh tế.

Mảng Viễn thông: Doanh thu +16% YoY và LNTT +18% YoY. Doanh thu mảng Viễn thông chủ yếu được dẫn dắt bởi hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và truyền hình trả tiền trong tháng 11/2022.

Các thông tin chi tiết khác về mảng Giáo dục không được cung cấp trong bản công bố thông tin tháng này của NĐT. VCSC hiện khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 105.600 đồng/cổ phiếu cho FPT, tương ứng với tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 41,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,1%, dựa theo giá đóng cửa gần nhất.

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) đã công bố KQKD sơ bộ 11 tháng 2022 với doanh thu và LNTT tăng lần lượt 27% YoY và 23% YoY đạt 8,6 nghìn tỷ đồng và 513 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ này được dẫn dắt bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ từ các mảng Towerco (+58% YoY), Xây dựng (+73%) và Vận hành (+18% YoY), bù đắp cho diễn biến kém tích cực trong mảng Tích hợp hệ thống.

Kết quả 11T 2022 của CTR lần lượt hoàn thành 95% và 92% dự báo doanh thu và LNTT cả năm 2022 tương ứng. VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với CTR với giá mục tiêu là 83.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 60,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,5%, dựa theo giá đóng cửa 12/12.