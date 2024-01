Chứng khoán ngày 15/1: Các cổ phiếu khuyến nghị đầu tư

HHV (Khuyến nghị Trung lập): Tăng trưởng lợi nhuận tích cực năm 2024 đã được phản ánh vào thị giá

Chứng khoán VNDirect: Chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Trung lập đối với HHV với tiềm năng tăng giá 3%. Chúng tôi đã giảm giá mục tiêu 18% xuống còn 16.000 đồng/cp trong khi giá cổ phiếu đã tăng 6% kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi.

Nguyên nhấn chính do sự giảm giá mục tiêu của chúng tôi là do điều chỉnh lại phương pháp định giá để bao gồm phương pháp P/E, P/B và việc nguồn vốn bổ sung dài hơn dự kiến cho hầm đường Đèo Cả.

Giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ mức tăng trưởng LN của HHV năm 2024 nhờ vào trọng tâm đầu tư công của Chính phủ.

Luận điểm đầu tư:

Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng được dự báo còn mạnh mẽ trong dài hạn

Chúng tôi kỳ vọng giải ngân đầu tư công trong năm 2023 sẽ tăng 25% svck do giải ngân tăng nhanh trong những tháng cuối năm và tiếp tục giữ đà tăng trưởng này trong năm 2024. Sự thúc đẩy này là do các dự án lớn khởi công xây dựng trong năm nay sẽ được thanh toán đáng kể trong 2-3 năm tới.

Giá trị backlog lớn sẽ thúc đẩy KQKD của HHV giai đoạn 2024 2025

Dự phóng giá trị các dự án còn lại của HHV đến cuối năm 2023 là 2.500 tỷ đồng, trong đó đóng góp lớn nhất từ tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông (Giai đoạn 2). Ngoài ra, trong giai đoạn 2024- 25, các hợp đồng mới được ký chủ yếu sẽ đến từ Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng và Tân Phú – Bảo Lộc với tổng giá trị xây dựng dự kiến cho HHV ước khoảng 5.800 đồng.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng LN trong 1 năm tới đã được phản ánh vào giá cổ phiếu

Định giá HHV đã ở mức hợp lý với P/E dự phóng năm 2024 là 16,9 lần, ở mức 0,5 độ lêch chuẩn trên mức P/E trung bình 2 năm là 15,0 lần. HHV cũng đang được giao dịch ở mức hợp lý với P/B dự phóng 2024 là 0,8 lần, ở mức 0,5 độ lệch chuẩn trên mức P/B trung bình 2 năm là 0,7 lần.

DRC (Khuyến nghị Mua): Công suất gia tăng – Tiềm năng bứt phá

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): KQKD Q3/2023, DRC đạt DTT và LNST lần lượt đạt 1.123 tỷ đồng (-17% yoy) và 73 tỷ đồng (- 3% yoy). Lũy kế 9M.2023 đạt 3.398 tỷ đồng DTT và 152 tỷ đồng LNST, hoàn thành lần lượt 67% và 56% kế hoạch kinh doanh 2023. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm cả về sản lượng và giá bán của dòng lốp Bias và Radial do nhu cầu yếu, tuy nhiên biên lợi nhuận có xu hướng cải thiện tích cực trong các quý gần đây nhờ xu hướng giảm giá của NVL đầu vào.

Triển vọng:

(1) Nhu cầu xuất khẩu cải thiện và nhà máy Radial GĐ3 đi vào hoạt động giúp tăng sản lượng Radial 20% yoy trong năm 2024

(2) Triển vọng đơn hàng tích cực đối với dòng lốp PCR (+ 167% yoy) tại thị trường xuất khẩu và nội địa.

(3) Biên lợi nhuận cải thiện nhờ suất đầu tư nhà máy thấp và xu hướng giảm giá NVL đầu vào.

Rủi ro:

(1) Giá NVL đầu vào biến động vượt ngoài kì vọng dẫn tới giá thành sản xuất cao

(2) Nhu cầu đối với sản phẩm săm lốp xe phục hồi chậm tại các thị trường nội địa và xuất khẩu

Khuyến nghị đầu tư:

Chúng tôi dự báo 2024-2025 sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của DRC nhờ nhà máy Radial giai đoạn 3 đi vào hoạt động (+67% công suất) và triển vọng tích cực về đơn hàng mới đối với sản phẩm lốp PCR. Điều này phù hợp với bối cảnh chung khi nhu cầu đối với sản phẩm săm lốp đã có sự cải thiện tích cực từ Q3.2023, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu Brazil và Mỹ.

Biên lợi nhuận cũng sẽ có cải thiện tích cực khi suất đầu tư của dây chuyền mới thấp hơn 50% so với trước đây cùng với xu hướng giảm của nguyên vật liệu đầu vào. Chúng tôi dự phóng DTT và LNST của DRC năm 2024 lần lượt đạt 5.710 tỷ (+ 25% yoy) và 323 tỷ (+ 43.8% yoy); EPS 2024F dự kiến đạt 2.721 đồng/cổ phiếu. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và so sánh tương đối P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DRC là 33.500 đồng/CP, khuyến nghị MUA (+25%).

BAF (Khuyến nghị Trung lập): Lợi nhuận ròng tăng trưởng chậm từ mức đáy

Chứng khoán VNDirect: Hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP với tiềm năng tăng giá 13,2%. Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 9,4% khi giá cổ phiếu đã tăng 18,6% kể từ báo cáo gần nhất.

Động lực chính cho sự thay đổi giá mục tiêu chủ yếu đến từ việc chuyển mô hình dự phóng sang 2024 và thay đổi giả dịnh WACC.

P/E trượt 12 tháng là 48,8 lần, phù hợp với triển vọng tăng trưởng của DN.

Luận điểm đầu tư:

Nhu cầu gia tăng thúc đẩy giá lợn hơi phục hồi trở lại

Giá lợn hơi hiện tại thấp hơn 10,5% so với chi phí sản xuất/kg của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi ngần ngại tái đàn trong 6T24. Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong năm 2024 tăng 5% svck khi tình hình kinh tế dần phục hồi. Do đó, chúng tôi dự phóng giá lợn hơi cải thiện 5,0% svck trong năm 2024 từ mức nền thấp trong năm 2023 lên mức 56.400 đồng/kg.

Mở rộng quy mô đàn hỗ trợ doanh thu tăng trưởng nhẹ trong 2024-25.

Chúng tôi kỳ vọng DT của BAF cải thiện 6,9%/7,8% svck trong giai đoạn 2024-25. Doanh nghiệp đang có kế hoạch nâng tổng đàn thêm 40% svck lên 420.000 con. Ngoài ra, BAF sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm thông qua chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối.

Giá nông sản hạ nhiệt hỗ trợ biên LN gộp cải thiện

Chúng tôi dự phóng biên LN gộp của BAF tăng lần lượt 1,9/2,2/1,0 điểm % svck lên 8,5%/10,7%/11,7% trong năm 2023/24/25. Theo Worldbank, giá nông sản toàn cầu (nguyên liệu chính cho thức ăn chăn nuôi) dự kiến giảm 6,5% svck vào năm 2024. Do đó chúng tôi kì vọng giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm nhẹ trong năm 2024, sẽ hỗ trợ biên LN gộp của BAF cải thiện do chi phí đầu vào giảm.

Tuy nhiên, đầu tư các trang trại mới sẽ kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh

Chi phí xây dựng trang trại của BAF chủ yếu đến từ vay nợ dài hạn. Do đó, với mục tiêu tổng đàn lợn tăng trưởng kép 40,6% trong giai đoạn 2023-26, chúng tôi cho rằng doanh nghiêp sẽ cần một khoản vay lớn. Do đó, chi phí lãi vay cao sẽ gây áp lực lên tăng trưởng LN ròng trong giai đoạn 2023-25. Chúng tôi dự phóng LN ròng giảm 70,4% svck trong năm 2023 và cải thiện 108,3%/39,3% svck trong năm 2024-25 từ mức nền thấp trong năm 2023. Tuy nhiên, so với năm 2022, lợi nhuận ròng vẫn thấp hơn 38,3%/14,1%.

LN sụt giảm đẩy P/E lên cao