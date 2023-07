Chứng khoán ngày 14/7: HAG ổn định nhờ chuối, thịnh vượng từ heo?

HAG (Khuyến nghị Tăng tỷ trọng): Ổn định nhờ chuối, thịnh vượng từ heo

Chứng khoán Mirae Asset : Định hướng trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. HAG từng được biết đến là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất niêm yết trên TTCK Việt Nam. Trải qua nhiều biến cố, năm 2021 - 2022 HAG đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện nhằm mục đích giảm nợ vay, chọn lọc, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay công ty định hướng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, với diện tích cây ăn trái cuối năm 2022 vào khoảng 7.000 ha và dự kiến mở rộng lên 10.000 ha, HAG đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chuối hiện là sản phẩm chủ lực. Sau khi thực hiện tái cấu trúc công ty đã chọn chuối làm sản phẩm nông nghiệp chủ lực cho giai đoạn hiện nay. Cuối năm 2022 diện tích trồng chuối chiếm tỷ trọng hầu hết trong 7.000 ha diện tích trồng cây ăn trái, ngoài ra HAG còn trồng thêm sầu riêng với diện tích gần 1.000 ha và dự kiến có 300 ha sẽ bắt đầu thu hoạch trong năm 2023 với doanh thu kỳ vọng đạt 2 tỷ/ ha. Năm 2022, doanh thu từ chuối chiếm 42% doanh thu thuần và đóng góp hơn 600 tỷ đồng lãi gộp.

Ra mắt Thương hiệu “heo ăn chuối” trụ cột tiếp theo trong chiến lược phát triển. Trong tháng 3/2022, HAG đã chính thức cho ra mắt sản phẩm thịt heo ăn chuối thương hiệu Bapi Food. Tạo được hình ảnh “thịt sạch” sản phẩm thịt heo đã nhanh chóng trở thành trụ cột trong hoạt động kinh doanh của HAG khi đóng góp 33% doanh thu thuần và 450 tỷ đồng lãi gộp, bằng 2/3 mức lãi gộp của chuối. Giá heo hơi năm 2022 dao động quanh mốc 55.000 – 65.000 đ/kg và HAG bắt đầu triển khai mạnh từ cuối tháng 3.

Kỳ vọng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023. Tập trung vào 2 sản phẩm chuối và thịt heo, năm 2023, HAG lên kế hoạch 5.120 tỷ đồng doanh thu và 1.130 tỷ đồng LNST, tính đến tháng 5/2023 công ty cho biết doanh thu lũy kế đạt 3.015 tỷ đồng và 421,7 tỷ đồng LNST. So với kế hoach năm, công ty đã hoàn thành 58,7% doanh thu và 37,2% LNST. Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của HAG sẽ khả quan hơn từ tháng 6 trở đi khi giá heo hơi vượt mốc 60.000 đ/kg. Theo đó HAG có thể ghi nhận mức LNST nằm 2023 đạt 1.330 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch LNST.

Rủi ro nợ vay. Theo bảng cân đối kế toán vào 31/03/2023, HAG đang nợ hơn 8.100 tỷ đồng nợ vay, trong khi đó công ty cũng có khoản cho vay các bên liên quan với giá trị trên 6.700 tỷ đồng, HAG đang có kế hoạch chuyển các khoản vay này thành vốn góp để gia tăng quỹ đất nông nghiệp. Năm 2022, lãi từ hoạt động cho vay của HAG đạt 225 tỷ đồng do đó nếu hoàn thành việc chuyển nợ thành vốn góp, HAG sẽ mất đi khoản lãi này và chịu áp lãi vay lớn.

Định giá: Kỳ vọng EPS năm 2023 đạt 1.434 đ/cp, mức P/E mục tiêu là 7 lần, chúng tôi khuyến nghị mức giá mục tiêu của HAG là 10.000 đ/cp.

ELC (Khuyến nghị Mua): Kỳ vọng từ các dự án ITS thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1

Chứng khoán BSC : Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ELC với giá mục tiêu 18,400 đồng (+25% so với mức giá ngày 13/07/2023) cho năm 2023 dựa trên hai phương pháp PE mục tiêu = 17 lần dựa trên triển vọng tăng trưởng khả quan nhờ kỳ vọng trúng thầu các dự án ITS của chính phủ và chiết khấu 20% trung bình P/E 5 năm (21.1) do rủi ro trích lập dự phòng các khoản phải thu.

Luận điểm đầu tư: (1) Kỳ vọng ELC có điểm rơi lợi nhuận trong Q3.2023, (2) Tiềm năng trúng thầu thêm các dự án ITS khác thuộc cụm dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn I, (3) Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của mảng cho thuê bất động sản.

Dự phóng kết quả kinh doanh 2023: BSC dự phóng Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của ELC đạt 1,136 tỷ (+47.5% yoy) và 66 tỷ (+77.4% yoy), EPS FW 2023 = 1,082 VND/CP, PE FW 2023 = 13.6 dựa trên giả định: (1) Ghi nhận dự án Nha Trang – Cam Lâm trị giá 300 tỷ đồng trúng thầu vào Q3.2023; (2) Ghi nhận 60 tỷ từ dự án Diễn Châu - Bãi Vọt tương đương 27% giá trị dự án vào năm 2023; (3) Mảng an ninh quốc phòng, viễn thông tăng trưởng 5% so với cùng kỳ; (4) Biên gộp cải thiện 3% từ mức 16.3% lên 19.3%.

Rủi ro: (1) Trích lập dự phòng/Thu tiền chậm, (2) Phụ thuộc vào chính sách, tiến độ giải ngân của chính phủ và doanh nghiệp.

FRT (Khuyến nghị Hấp dẫn): Doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bán lẻ

Chứng khoán SBS : FRT ghi nhận doanh thu quý 1/2023 giảm nhẹ 0.4% (tương ứng giảm 32.77 tỷ, về 7,752.87 tỷ) so với cùng kì, lợi nhuận gộp biến động giảm khoảng 3.8% tương ứng giảm 46.38 tỷ, về 1,186.38 tỷ, lợi nhuận sau thuế âm 5 tỷ, so với mức lãi hơn 169 tỷ của cùng kỳ năm trước.

Chuỗi FPTShop liên tục chịu ảnh hưởng xấu từ áp lực giảm cầu, sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường bán lẻ dẫn đến FPT Retail đã đưa ra nhiều chính sách giảm giá, khuyến mại nhằm kích cầu cho các sản phẩm điện tử, đặc biệt là sản phẩm Apple. Áp lực nói trên làm lợi nhuận DN ảnh hưởng nặng nề.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hướng tới hơn 3,000 cửa hàng vào năm 2027, tối ưu hóa Product mix để gia tăng biên LNR lên 3-4% trong các năm tới. Sự mở rộng tích cực của Long Châu trong bối cảnh các đối thủ đi chậm lại tạo điều kiện để FRT gia tăng thị phần. Long Châu được đánh giá sẽ là điểm sáng của FRT để tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp từ 2024.

Long Châu sẽ tập trung mở rộng về tuyến huyện và các địa phương khác ngoài các thành phố lớn. Chi phí mở shop tại các khu vực này thấp hơn, thời gian hòa vốn cũng nhanh hơn so với các cửa hàng thuốc tại thành phố lớn.

Trong bối cảnh giá các mặt hàng công nghệ, nhất là iPhone giảm sâu, FTP Shop không tránh khỏi việc phải hạ giá bán lẻ theo thị trường. Với giá bán iPhone ở Việt Nam hiện nay, hầu hết nhà bán lẻ đều chịu lỗ.