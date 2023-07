Chứng khoán ngày 13/7: Cổ phiếu nào tiềm năng?

STK (Khuyến nghị Khả quan): Kỳ vọng các đơn hàng vụ xuân và hè 2024 sẽ giúp lãi ròng nửa cuối 2023 phục hồi

Chứng khoán VNDirect : Chúng tôi kỳ vọng DT Q2/23 khả quan hơn nhờ cải thiện về đơn hàng. Theo ban lãnh đạo STK, sản lượng bán ra trong T4 và T5/23 đã tăng nhẹ so với T3/23 và STK đã nối lại hoạt động của nhà máy Củ Chi (chiếm 1/3 công suất sản xuất của STK) từ cuối Q1/23. Bên cạnh đó, STK đã nhập khẩu (POY) để sản xuất sợi nguyên sinh đặc biệt có giá trị cao nhằm cải thiện biên LN gộp trong Q2/23. Do đó, chúng tôi dự báo DT STK trong quý 2 năm 2023 sẽ tăng 15% so với quý trước.

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của STK tăng 63% svck trong nửa cuối 2023 nhờ 1) lạm phát tại các thị trường xuất khẩu chính hạ nhiệt và 2) khách hàng bổ sung hàng tồn kho để sản xuất cho Q1/24. Ban lãnh đạo STK kỳ vọng các đơn hàng vụ xuân và hè 2024 sẽ giúp LN ròng nửa cuối 2023 phục hồi so với 6T23 và vụ đông 2024 sẽ là động lực lớn hơn cho việc nối lại các đơn hàng.

Nhìn chung, chúng tôi dự phóng DT 2023 sẽ giảm 19,2% svck, thấp hơn 29,1% so với dự phóng trước đó của chúng tôi sau KQKD Q1/23 kém hơn kỳ vọng. Chúng tôi kỳ vòng LN ròng của STK năm 2024 sẽ phục hồi mạnh nhờ 1) nhu cầu bị dồn nén trong năm 2023 và 2) đóng góp từ nhà máy Unitex (+60% công suất). Chúng tôi dự phóng LN ròng của STK sẽ tăng 66% svck vào năm 2024, đạt 323 tỷ đồng.

HND (Khuyến nghị Mua): Tín hiệu tích cực từ đà giảm của giá than

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) : Miền Bắc có nguy cơ thiếu điện vào mùa khô sắp tới. Hiện tại, cơ cấu nguồn điện tại khu vực phía Bắc chủ yếu là nhiệt điện than (58% công suất) và thủy điện (41%). Công suất các nguồn nhiệt điện chạy nền liên tục bị chậm tiến độ trong nhiều năm qua, hiện chỉ có nhiệt điện than Thái Bình 2 (1.200 MW) là dự án nguồn điện chạy nền mới được đưa vào vận hành. Chúng tôi kỳ vọng HND sẽ được phân bổ sản lượng ở mức cao trong bối cảnh nguồn thủy điện không dồi dào do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino. Chúng tôi dự phóng sản lượng điện thương phẩm của HND đạt mức 6.696 triệu kWh (+9,82% yoy).

Tín hiệu tích cực từ đà giảm của giá than. Nguồn cung than đầu vào của HND không ổn định hơn so với các nhà máy điện có vị trí gần mỏ than do có chi phí cao hơn và thời gian vận chuyển lâu hơn. HND đã ký hợp đồng cung cấp than dài hạn gần 40 năm TKV và 5 năm đối với Đông Bắc, giá than nhiệt toàn cầu hiện nay đã giảm mạnh so với vùng đỉnh từ đầu năm và chúng tôi duy trì quan điểm giá than sẽ duy trì trong khoảng 150-200 USD/tấn giúp TKV có thể thu xếp và nhập khẩu than với mức giá ổn định hơn để cấp cho các nhà máy điện như HND.

Doanh nghiệp sắp thanh toán hết các khoản nợ vay dài hạn. Cuối năm 2022, HND chỉ còn 392 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Chúng tôi ước tính HND sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay dài hạn vào năm 2024, chi phí lãi vay ước tính giảm khoảng 100 tỷ đồng/năm giúp cải thiện LNST.

Chi phí khấu hao của HND dự kiến sẽ giảm mạnh từ năm 2024 khi hết khấu hao phần máy móc thiết bị, chi phí khấu hao ước tính giảm khoảng 610 tỷ đồng/năm giúp cải thiện lợi nhuận và gia tăng dư địa chi trả cổ tức.

Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi trả cổ tức của HND sẽ có sự cải thiện từ năm 2023 khi doanh nghiệp sắp hoàn thành nghĩa vụ nợ vay và dòng tiền từ HĐKD ổn định. HND đặt kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 9,5% trong năm 2023.

FMC (Khuyến nghị Khả quan): Doanh thu sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2023

Chứng khoán SSI: Đối với FMC, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (-25% svck) trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong tháng 6/2023, chúng tôi nhận thấy kim ngạch xuất khẩu tôm của FMC tăng mạnh với mức doanh thu đạt 442 tỷ đồng (-1% svck, +71% so với tháng trước), gần với mức đỉnh xuất khẩu trong năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ chạm đáy trong Q2/2023 về giá trị tuyệt đối và doanh thu của FMC sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2023.

Ngoài ra, kim ngạch Việt Nam xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện và đạt 68 triệu USD (-31% svck, +24% so với tháng trước) trong tháng 5/2023, đây là tháng thứ 4 liên tiếp ngành xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng theo tháng.

Theo Vasep, giá tôm có xu hướng chạm đáy và ngành xuất khẩu tôm sang Mỹ có thể phục hồi sau nửa cuối năm 2023 khi mùa cao điểm xuất khẩu là vào cuối Q3/2023. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (+0,2% svck) và 330 tỷ đồng (+7,0% svck).

Trong năm 2024, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+8,2% svck) và 368 tỷ đồng (+11,2% svck). Với giá bán bình quân cao hơn, thị trường Nhật Bản sẽ giúp FMC đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong năm 2023. Tại mức giá 44.750 đồng/cổ phiếu, FMC đang giao dịch với P/E 2023 và 2024 lần lượt là 8,7x và 7,9x.