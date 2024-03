Chứng khoán 13/3: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VEA CTCK Bảo Việt (BVSC) Chúng tôi sử dụng phương pháp DDM để định giá cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA), vì VEA đã chứng minh được khả năng duy trì mức chi trả cổ tức cao và ổn định. Do đó, giá mục tiêu theo phương pháp DDM cho VEA là 43.979 đồng/cp (upside: 21,5%), định giá ở mức P/E hợp lý cho năm 2024 là 9,4x. Đồng thời khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu này. Chúng tôi thích VEA vì sự tham gia đáng kể của VEA vào thị trường ô tô với mức thâm nhập còn thấp, và thị trường xe máy rộng lớn tại Việt Nam. Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch rẻ ở mức P/E là 7,2x (2024), 6,8x (2025) và 6,3x (2026), so với mức trung bình 9,4x kể từ khi niêm yết. VEA là một cổ phiếu phòng thủ, đặc trưng bởi bảng cân đối kế toán và dòng tiền mạnh và với chính sách cổ tức hấp dẫn và nhất quán. PNJ - cổ phiếu ngành bán lẻ được khuyến nghị.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

CTCK Vietcombank (VCBS)

Doanh thu thuần tháng 1/2024 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt 3.829 tỷ đồng (giảm 7,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng (giảm 18,6%). Kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ do sức mua chưa hồi phục.

Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán lẻ và vàng miếng tháng 1 đều giảm trong khi bán sỉ tăng do hiệu ứng mua sắm của doanh nghiệp trước ngày lễ Thần tài. Biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ do PNJ thay đổi cơ cấu hàng bán, tuy nhiên việc mở rộng vẫn được tiếp tục khi PNJ mở mới 2 cửa hàng trong tháng 1/2024.

Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu PNJ là: Việt Nam là một trong những thị trường vàng đứng đầu Đông Nam Á với quy mô tiêu thụ ước tính đạt 55.5 tấn vàng/năm.

Tuy nhiên thị trường vàng trang sức vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ (~21%) cùng thu nhập người dân tăng nhanh và xu hướng chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, chúng tôi cho rằng dư địa tăng trưởng cho những doanh nghiệp đầu ngành như PNJ còn rất lớn.

Thêm vào đó, chiến lược tăng trưởng của PNJ tập trung vào mở mới cửa hàng và tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ. VCBS kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục mở mới 35 – 40 cửa hàng/ năm, tập trung tại các tỉnh phía Bắc và duy trì tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ (SSSG) 8-10% trong 2 năm tới dưới kì vọng về sức mua trang sức hồi phục, đặc biệt vào nửa cuối 2024.

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ năm 2024F lần lượt đạt 39.387 tỷ đồng (tăng 18,9% so với năm trước) và 2.395 tỷ đồng (tăng trưởng 21,5%), trong khi đó cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức hấp dẫn với P/E 14,6, thấp hơn 80% so với trung bình ngành.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 110.060 đồng/CP, tương đương với P/E mục tiêu đạt 16x dựa trên triển vọng tích cực của sức mua ngành trang sức hồi phục và tăng trưởng cửa hàng offline.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BMP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Sau khi đưa ra dự báo kết quả kinh doanh 2024-2026, chúng tôi nâng giá mục tiêu theo DCF lên 118.500 đồng/CP (upside: 4,9%), định giá BMP của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh tại mức P/E hợp lý là 9,4x.

Giá cổ phiếu BMP đã tăng mạnh trong 3 tháng và 1 năm qua, phản ánh triển vọng mạnh mẽ của doanh nghiệp. BMP hiện giao dịch ở mức P/E là 8,9x (2024), và 8,7x (2025) so với trung bình 5 năm là 9,4x. Do tiềm năng tăng giá hiện không còn nhiều, chúng tôi khuyến nghị Neutral đối với cổ phiếu BMP.