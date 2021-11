Chùm ảnh: Thợ trồng đào Tứ Liên tuốt lá sẵn sàng vào vụ Tết

Những ngày gần đây, làng hoa Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu bước vào thời điểm quan trọng nhất của việc chăm sóc đào. Những người trồng đào tại đây cho biết, việc chăm sóc, tuốt lá có tính chất quyết định nhất để đào ra đúng dịp Tết. Theo đó, tuỳ từng loại đào, thời gian tuốt lá sẽ khác nhau. Riêng các loại đào thế, gốc to sẽ được tuốt lá trước Tết khoảng 2 tháng. Anh Nguyễn Văn Hải chia sẻ, những cây già yếu thời gian tuốt lá chậm hơn so với những cây to khoẻ. Thường thì những cành đào sẽ được tuốt lá khi thời tiết ấm, tránh thời điểm mưa rét. Anh Hải cho biết thêm, sau khi tuốt lá sẽ tuỳ theo điều kiện thời tiết để có phương án chăm sóc để đào có nhiều nụ và nở đúng dịp Tết. Việc tuốt lá còn giúp kiểm tra xem đào có bị rệp không bởi không phát hiện ra thì rệp sẽ ăn hết nụ hoa. Năm nay thời tiết rét muộn nên một số cây đào tại Tứ Liên đã bắt đầu trổ hoa. Tại vườn hoa của anh Hải, hầu hết đào sẽ được tốt lá chờ chăm sóc. Riêng những cây ra hoa sớm sẽ được cắt mang đi bán. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện nhiều cành đào được bày bán với giá khoảng 300.000 đến 500.000 đồng/cành. Ngoài đào Nhật Tân, chợ hoa Quảng Bá hiện cũng đang bán nhiều đào đá, đào núi.

Những ngày gần đây, làng hoa Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu bước vào thời điểm quan trọng nhất của việc chăm sóc đào. Những người trồng đào tại đây cho biết, việc chăm sóc, tuốt lá có tính chất quyết định nhất để đào ra đúng dịp Tết. Theo đó, tuỳ từng loại đào, thời gian tuốt lá sẽ khác nhau. Riêng các loại đào thế, gốc to sẽ được tuốt lá trước Tết khoảng 2 tháng. Anh Nguyễn Văn Hải chia sẻ, những cây già yếu thời gian tuốt lá chậm hơn so với những cây to khoẻ. Thường thì những cành đào sẽ được tuốt lá khi thời tiết ấm, tránh thời điểm mưa rét. Anh Hải cho biết thêm, sau khi tuốt lá sẽ tuỳ theo điều kiện thời tiết để có phương án chăm sóc để đào có nhiều nụ và nở đúng dịp Tết. Việc tuốt lá còn giúp kiểm tra xem đào có bị rệp không bởi không phát hiện ra thì rệp sẽ ăn hết nụ hoa. Năm nay thời tiết rét muộn nên một số cây đào tại Tứ Liên đã bắt đầu trổ hoa. Tại vườn hoa của anh Hải, hầu hết đào sẽ được tốt lá chờ chăm sóc. Riêng những cây ra hoa sớm sẽ được cắt mang đi bán. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện nhiều cành đào được bày bán với giá khoảng 300.000 đến 500.000 đồng/cành. Ngoài đào Nhật Tân, chợ hoa Quảng Bá hiện cũng đang bán nhiều đào đá, đào núi.