Tiểu thương chợ hoa Quảng Bá “khóc ròng” vì vắng khách dịp 20/10

Những ngày gần đây, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu mở bán trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do tâm lý ngại tập trung đông người nên chợ hoa Quảng Bá vắng hơn hẳn so với những dịp Lễ, Tết trước đây. Thị trường hoa năm nay cũng không nhiều như mọi năm. Chủ yếu vẫn là các loại hoa được trồng tại các làng hoa của Hà Nội. Một tiểu thương tại chợ cho biết, năm nay chợ Quảng Bá ít hoa do không nhập được hoa từ nước ngoài hay hoa từ các tỉnh khác chở về. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù cận ngày 20/10 nhưng giá hoa năm nay không đắt hơn nhiều so với thường ngày. Cụ thể, hoa lan rơi vào khoảng 60.000 đồng/bó, một số loại hoa khác có giá rẻ hơn. Hoa hồng cắm lãng giao đồng trên dưới 500.000 đồng/lãng. Do gần đến ngày 20/10, lượng khách đến mua lẻ tăng cao nên chợ hoa Quảng Bá mở cửa từ tối để đón khách. Giá hoa hồng bán lẻ rơi vào khoảng 130.000 đồng/bó. Nếu bó thành bó lớn sẽ được bán với giá gần 300.000 đồng/bó. Hoa đồng tiền năm nay có nhiều màu sắc khá lạ mắt. Nhiều tiểu thương lựa chọn và tạo ra những dáng hoa lạ mắt phục vụ khách mua lẻ. Một bông hồng trở nên lạ mắt sau khi được tách cánh. Những ngày gần đây Hà Nội có mưa nhiều, thời tiết ẩm nên hoa giữ được tươi lâu. Tuy nhiên, mưa nhiều cũng khiến người dân ngại đi chợ. Mặc dù mở cửa từ nhiều ngày qua nhưng tối hôm qua (18/10) chợ hoa mới đông hơn do thời tiết có phần khô ráo hơn. Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 20/10

