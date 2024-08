Choáng ngợp lâu đài nguy nga của đại gia Việt trước khi “ngã ngựa“

Trước khi bị bắt và phạt 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát được biết với tòa lâu đài đồ sộ tại số 9 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Ảnh: Znews Người dân cho biết, tòa lâu đài được xây dựng kéo dài trong nhiều năm tại nút giao thông trên trục đường đẹp nhất thành phố. Ảnh: Congan Tòa lâu đài được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Ảnh: Congan Bên ngoài cổng còn được trang trí bằng đá quý đắt tiền. Ảnh: Congan Tuy nhiên, căn biệt thự này của đại gia Ngô Văn Phát đã được kê biên để khắc phục hậu quả. Ảnh: Báo Giao thông Trước khi bị bắt vì cho vay nặng lãi, đại gia Thiện 'Soi" nổi tiếng với căn biệt thự "dát vàng" gây ồn ào khắp mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt Tuy nhiên, ông Thiện từng phủ nhận với báo chí rằng, thông tin nói căn biệt thự của ông dát vàng từ trong ra ngoài là không chính xác. Thực tế, phần bên ngoài căn biệt thự chỉ là sơn màu vàng. Ảnh: Dân Việt Chỉ một vài chi tiết nội thất bên trong biệt thự được dát vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số chi tiết khác. Ảnh: VOV Trước khi vướng vòng lao lý, đại gia Trầm Bê là chủ nhân của dinh thự nguy nga và bề thế lớn nhất Nam Bộ. Ảnh: Vietnamnet Dinh thự của ông Trầm Bê có 5 chóp, tọa lạc trên khu đất rộng 30ha, có thiết kế quý phái như một cung điện nguy nga. Ảnh: Vietnamnet Trong khuôn viên biệt thự có rất nhiều cây cảnh đắt tiền. Ảnh: Vietnamnet Lối vào dinh thự. Ảnh: Vietnamnet Ông Trầm Bê ra tù ngày 10/02/2022 và hiện đã trở lại đa khoa tư nhân Triều An do ông thành lập với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị. Ảnh: VietnamnetCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Trước khi bị bắt và phạt 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát được biết với tòa lâu đài đồ sộ tại số 9 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Ảnh: Znews Người dân cho biết, tòa lâu đài được xây dựng kéo dài trong nhiều năm tại nút giao thông trên trục đường đẹp nhất thành phố. Ảnh: Congan Tòa lâu đài được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Ảnh: Congan Bên ngoài cổng còn được trang trí bằng đá quý đắt tiền. Ảnh: Congan Tuy nhiên, căn biệt thự này của đại gia Ngô Văn Phát đã được kê biên để khắc phục hậu quả. Ảnh: Báo Giao thông Trước khi bị bắt vì cho vay nặng lãi, đại gia Thiện 'Soi" nổi tiếng với căn biệt thự "dát vàng" gây ồn ào khắp mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt Tuy nhiên, ông Thiện từng phủ nhận với báo chí rằng, thông tin nói căn biệt thự của ông dát vàng từ trong ra ngoài là không chính xác. Thực tế, phần bên ngoài căn biệt thự chỉ là sơn màu vàng. Ảnh: Dân Việt Chỉ một vài chi tiết nội thất bên trong biệt thự được dát vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số chi tiết khác. Ảnh: VOV Trước khi vướng vòng lao lý, đại gia Trầm Bê là chủ nhân của dinh thự nguy nga và bề thế lớn nhất Nam Bộ. Ảnh: Vietnamnet Dinh thự của ông Trầm Bê có 5 chóp, tọa lạc trên khu đất rộng 30ha, có thiết kế quý phái như một cung điện nguy nga. Ảnh: Vietnamnet Trong khuôn viên biệt thự có rất nhiều cây cảnh đắt tiền. Ảnh: Vietnamnet Lối vào dinh thự. Ảnh: Vietnamnet Ông Trầm Bê ra tù ngày 10/02/2022 và hiện đã trở lại đa khoa tư nhân Triều An do ông thành lập với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị. Ảnh: Vietnamnet Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường