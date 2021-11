Chợ Nam Đồng bị dừng hoạt động, tiểu thương vẫn “hé cửa” bán hàng

Từ ngày 15/11, chợ tạm Nam Đồng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) đã bị yêu cầu dừng hoạt động do liên quan đến 2 ca F0 bán hàng trong chợ. Tuy nhiên, do đây là chợ tạm lâu năm, không có khuôn viên nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, bên trong chợ vẫn là các hộ dân sinh sống nên một số cửa hàng vẫn mở cửa bán hàng mang về. UBND phường Nam Đồng đã bố trí lực lượng tuần tra, nhắc nhở nhưng do chợ có nhiều lối vào nên khó kiểm soát hết. Trong buổi trưa hôm nay (16/11), nhiều tiểu thương vẫn lén lút hoạt động. Khách hỏi mua sẽ có người xách đồ ra bán. Một số cửa hàng vẫn có người bên trong, nếu có khách tới sẽ mở hé cửa ra bán hàng rồi đóng lại. Lối vào chính của chợ thường xuyên có người đứng đón khách tới mua hàng. Theo Trung tâm Y tế quận Đống Đa, chợ Nam Đồng ghi nhận 2 trường hợp là vợ chồng bán thịt lợn tại quầy thịt nhà A3 dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện ra 2 ca trên, UBND quận Đống Đa đã khoanh vùng, truy vết đồng thời yêu cầu chợ Nam Đồng tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, do đây là chợ dân sinh duy nhất tại khu vực này nên nhu cầu mua bán của người dân rất cao. Nhiều tiểu thương đã bày bán thực phẩm tại các vỉa hè cách xa chợ. Chợ Nam Đồng khi bị yêu cầu dừng hoạt động

