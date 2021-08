Chợ Long Biên bị phong toả, tiểu thương nhộn nhịp họp chợ… giữa đường

Do liên quan đến F0, chợ hoa quả Long Biên bị phong toả từ 13h ngày 3/8. Rạng sáng nay (4/8), do không vào được bên trong chợ nên các xe hàng đã xuống hàng ngay ngoài đường Trần Nhật Duật (đường bên ngoài chợ Long Biên). Các cuộc mua bán được diễn ra nhanh chóng khi vắng mặt lực lượng chức năng. Các tiểu thương tìm bất cứ mọi góc khuất để có thể dừng đỗ xe, xuống hàng và họp chợ ngay tại đó. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù việc mua bán diễn ra nhanh chóng nhưng những tiểu thương vẫn giữ đúng nguyên tắc: “bán buôn, không bán lẻ”. Con đường gốm sứ - kỷ lục Guinness Thế giới trở thành điểm họp chợ lý tưởng do có vỉa hè và đèn sáng. Các xe ô tô dừng đỗ chiếm gần hết lòng đường Trần Nhật Duật. Vòng xuyến Trần Nhật Duật cũng trở thành điểm “xuống hàng” cho các tiểu thương họp chợ. Không chỉ có người kinh doanh buôn bán, nhiều người dân cũng tranh thủ đi mua đồ giữa đêm khuya cho vắng người. Lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, xe của công an vừa đi qua thì chợ lại… tiếp tục họp. Tiểu thương chợ Long Biên họp chợ giữa lòng đường.

Do liên quan đến F0, chợ hoa quả Long Biên bị phong toả từ 13h ngày 3/8. Rạng sáng nay (4/8), do không vào được bên trong chợ nên các xe hàng đã xuống hàng ngay ngoài đường Trần Nhật Duật (đường bên ngoài chợ Long Biên). Các cuộc mua bán được diễn ra nhanh chóng khi vắng mặt lực lượng chức năng. Các tiểu thương tìm bất cứ mọi góc khuất để có thể dừng đỗ xe, xuống hàng và họp chợ ngay tại đó. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù việc mua bán diễn ra nhanh chóng nhưng những tiểu thương vẫn giữ đúng nguyên tắc: “bán buôn, không bán lẻ”. Con đường gốm sứ - kỷ lục Guinness Thế giới trở thành điểm họp chợ lý tưởng do có vỉa hè và đèn sáng. Các xe ô tô dừng đỗ chiếm gần hết lòng đường Trần Nhật Duật. Vòng xuyến Trần Nhật Duật cũng trở thành điểm “xuống hàng” cho các tiểu thương họp chợ. Không chỉ có người kinh doanh buôn bán, nhiều người dân cũng tranh thủ đi mua đồ giữa đêm khuya cho vắng người. Lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, xe của công an vừa đi qua thì chợ lại… tiếp tục họp. Tiểu thương chợ Long Biên họp chợ giữa lòng đường.