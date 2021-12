Chiêm ngưỡng những cây hoa giấy ngũ sắc trăm triệu phục vụ đại gia chơi Tết

Giữa bạt ngàn hoa tại khu chợ hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên), nổi bật lên những cây hoa giấy ngũ sắc cổ thụ giá cả trăm triệu đồng. Ảnh: VTCNews. Đây là những cây cây hoa giấy nhập khẩu từ Thái Lan về, do thổ nhưỡng Việt Nam không thể trồng được. Ảnh: VTCNews. Trên cây hoa giấy có tới 5 màu, tuổi thọ hàng chục năm, thân phát triển to như cây cổ thụ, và tán lá xoè rộng. Ảnh: VTCNews. Cao gần 4m, hai cây hoa giấy ngũ sắc này có tới 160 triệu đồng. Ảnh: VTCNews Năm 2020, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng cây hoa giấy ngũ sắc “khủng” của chị Hà Huyền Trang ở thôn 4, xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) với giá lên đến 450 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Cây hoa giấy ngũ sắc này được nhà vườn nhập khẩu nguyên cây từ Thái Lan có tuổi đời tới 100 năm. Ảnh: Vietnamnet Giống hoa giấy ngũ sắc gồm có 5 màu: trắng, cam, đỏ, vàng, hồng rực rỡ và rất sai hoa. Thời gian chơi có thể kéo dài tới 1 tháng. Ảnh: Vietnamnet Gần Tết Canh Tý 20219, thị trường hoa xuất hiện hoa giấy ngũ sắc dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tuỳ kích cỡ to nhỏ và độ cổ quái của gốc. Ảnh: Zing Yếu tố tạo nên giá trị cho cây hoa giấy là gốc cây to, cổ quái. Ảnh: Zing Đáng chú ý, có cây hoa giấy trên 100 năm giá hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Báo Tin Tức. Video: Rực rỡ những cây hoa giấy cảnh chơi Tết. Nguồn: HANOITV

