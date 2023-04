Cận cảnh cụ me dáng rồng bay khiến đại gia quyết định “móc ví”

Giới chơi cây cảnh không khỏi xôn xao trước một tuyệt phẩm me cổ dáng rồng bay được một nghệ nhân kỳ công sưu tầm và đưa về từ Campuchia. Ảnh: Thuonghieusanpham Theo anh Hồ Hải Sơn (ngụ huyện Hóc Môn, chủ nhân của cây me trăm tuổi), cây me bay trăm tuổi này độc, lạ nhất trong vườn. Gọi như vậy vì cây có hình dáng như đang bay lên trời, nhìn rất uy nghi. Ảnh: Thuonghieusanpham Cây me trăm tuổi có dáng thế "khủng" được nghệ nhân vận chuyển từ Campuchia về. Ngay từ đầu, cây đã có dáng nghiêng, tán lá xum xuê, thân cây to chắc. Ảnh: Người đưa tin Phần bệ của cây me được tạo tiểu cảnh có nước chảy, có ông Tiên ngồi đàm đạo, có cậu bé chăn trâu và con cò. Ảnh: Người đưa tin Bên trên dáng cây me tạo nên một tầng mây. Ảnh: Zing Nhìn tổng thể, tác phẩm me phong cảnh hữu tình theo dáng thác đổ mây bay. Ảnh: Thuonghieusanpham Cây me cổ thụ được đánh giá thuộc hàng hiếm có, nhiều người sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu nhưng chủ nhân không đồng ý bán. Ảnh: Thuonghieusanpham Cây me trăm tuổi "dáng rồng bay" độc lạ thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Thuonghieusanpham Cây me cảnh dáng thế độc được trả giá tiền tỷ không còn hiếm trong giới cây cảnh. Năm 2022, cây me 5 gốc độc lạ ở Tp.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có tuổi thọ qua 2 đời người khiến nhiều người tò mò. Ảnh: Dân Việt Thân cây bò đến đâu là đâm rễ tới đó, trên thân có nhiều u nần. Ảnh: Dân Việt Cây me được chủ nhân rao bán với giá 1 tỷ đồng. Ảnh; Dân Việt Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

